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OpenAI搶市 要打價格戰…規劃大降「詞元」收費

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
為鞏固訂閱用戶市占率，OpenAI傳出規劃祭出殺價策略。路透
為鞏固訂閱用戶市占率，OpenAI傳出規劃祭出殺價策略。路透

為鞏固訂閱用戶市占率，OpenAI傳出規劃祭出殺價策略，與Anthropic展開價格戰，此外，為解決現金流可能不足問題，OpenAI、Anthropic也預期在下半年申請公開發行上市（IPO）。業界認為，AI模型訂閱服務價格下降，將有助提升市場需求。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI正評估大幅調降「詞元」（Token）收費，希望從最大競爭對手Anthropic手中爭取更多客戶，OpenAI也預期，Anthropic會跟進降價。

全球企業主管近來已開始對AI使用成本過高卻步，OpenAI執行長奧特曼近日在一場活動坦言，成本已成為「非常大的問題」。他說：「我們有很多方法能幫助用戶，以更少的支出獲得更高價值。」

由於AI系統處理查詢和執行任務需要龐大運算資源，兩家公司目前都因相關成本過高，每年虧損數十億美元，一旦兩家公司大幅降價，恐進一步侵蝕利潤。為解決現金流不足問題，OpenAI與Anthropic都已祕密申請IPO。

之前Anthropic的程式編碼工具Claude Code爆紅，帶動營收激增，估值也首次超越OpenAI。之後，OpenAI便把自家程式編碼工具Codex列為核心業務。若兩家公司陷入價格戰，將是對彼此商業模式優勢的初步考驗。

OpenAI和Anthropic都已藉由新的AI產品賺進多數營收，但投資人也察覺潛在風險：雙方的產品具有可替換性，客戶很容易拋棄其中一家，轉投另一家的懷抱。目前OpenAI每月活躍用戶約有10億人，不過，付費訂閱用戶僅超過5,000萬人。業界看好，若OpenAI降價，將有利刺激用戶數增加，藉此推動營收增長力道，且AI付費門檻愈低，可望帶動其他AI大廠跟進，使AI需求能快速普及到各式應用。

近期AI發展，已開始從生成式階段邁入代理AI應用，未來代理AI將可主動替用戶執行各項任務，而非當前被動式的一問一答，屆時將有機會帶動產業出現新一波AI革命，讓人類生活出現大幅度轉變。

OpenAI 華爾街 華爾街日報

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