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樹大招風…台積在美挨告侵權 經部力挺合規

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳儷方／綜合報導
全球半導體龍頭台積電在美國捲入專利侵權訴訟，台積表示，公司在所有營運國家均遵守法律。圖為台積電高雄廠區。 本報資料照片
全球半導體龍頭台積電在美國捲入專利侵權訴訟，台積表示，公司在所有營運國家均遵守法律。圖為台積電高雄廠區。 本報資料照片

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。多名共和黨聯邦參眾議員致函ＩＴＣ，要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

經濟部昨表示，我半導體業者重視智慧財產權，在全球主要營運據點均合規經營，表態力挺台積。

這起調查源於愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控，台積電以最先進製程生產的晶片侵犯其專利，相關製程也是ＡＩ加速器晶片的關鍵技術。其中，Marlin Semiconductor持有的專利於二○二一年自台灣晶片製造商、台積電競爭對手聯電取得。

行政法法官預計本月作出初步裁定，委員會則可望在十月作出最終決定。

據Axios取得的信件，蒙大拿州眾議員辛克、參議員希伊，以及堪薩斯州參議員馬歇爾和俄亥俄州參議員莫雷諾五月廿二日致函ＩＴＣ主席卡佩爾，主張應阻止被認定侵犯美國專利的外國製晶片進口，並強調具有戰略重要性的企業不應獲得特殊待遇。台積電則表示，公司在所有營運國家均遵守法律。

Axios指出，申訴書雖點名蘋果、博通等多家公司，但焦點仍是台積電。作為全球最大晶片代工廠，台積電也是美國先進晶片的主要供應來源。

在共和黨議員表態前，亞利桑那州民主黨參議員加勒戈、凱利及眾議員史丹頓也曾向ＩＴＣ示警，認為任何影響台積電的措施，都可能衝擊美國半導體生產、ＡＩ發展、國防系統及亞利桑那州經濟。

一方認為，若發布排除令，恐危及美國正積極確保的晶片供應；另一方則主張，不應因企業的重要性而放寬法律標準，否則將削弱美國企業競爭力。

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