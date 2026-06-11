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世足賽開踢／面板雙虎大啖眼球商機
2026世界盃足球賽將從台灣時間12日起展開39天的賽程，全球足球迷們要享受最佳的觀賽品質，常在重大賽事更新家中電視，帶動2026年上半年一波大尺寸電視採購潮，牽動面板雙虎群創（3481）、友達今年上半年市況優於預期。
群創董事長洪進揚表示，中東戰爭及記憶體缺貨等，讓客戶積極拉貨備庫存，今年上半年訂單「的確比想像中好」。他指出，由於戰爭、通膨疑慮升溫，加上記憶體等關鍵材料漲價，品牌客戶紛紛提前備貨，以降低未來成本不確定性。筆電、手機等產品因價格敏感度高，受到上游材料漲價衝擊較大；電視與顯示器受成本影響程度相對小。他說，今年上半年訂單的確比預期好，但下半年市場能見度仍偏低，將依客戶需求動態調整產銷策略。
群創總經理楊弘文表示，去年起積極尋找新材料供應商，有效降低成本上升衝擊。並優化產品組合，提高工控、車用及特殊顯示器等應用等利基型產品比重。
友達董事長彭双浪看2026年景氣則直言：「不如年初樂觀，但也不那麼悲觀」，且「目前為止還不錯」。他說，2026年值得興奮的景氣升溫訊息，包括疫情期間的舊機換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬季奧運、世界盃的登場帶動需求；筆電面板則是因Ｗindows 10結束、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板成長。
友達也積極衝刺非面板應用以降低景氣波動造成的影響，友達總經理柯富仁指出，去年底友達在顯示器以外的垂直場域與智慧移動兩大支柱的營收占比已逾四成，今年將會超過五成。
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