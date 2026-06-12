聽新聞
0:00 / 0:00
半導體設備銷售創高 弘塑、辛耘、盟立同步沾光
儘管半導體前段設備供應商主要為美商應用材、日商TEL、荷商ASML等重量級大廠，但台系「濕製程」設備弘塑（3131）、辛耘，「自動化與封測」廠如盟立、均華等同步受惠。
弘塑受惠於先進封裝濕製程設備，同時切入HBM與面板級封裝市場，今年擴產效益顯著。弘塑表示，客戶端直到明、後年的需求都非常強勁，其中成長最快的是3D封裝領域，在明後年的營收比重應會顯著提升。
辛耘擁有自製半導體濕製程設備與再生晶圓雙成長引擎，設備自製比重拉升，並成功打入先進封裝供應鏈。辛耘表示，半導體市場景氣能見度已看到2027年將會是非常好的一年，且部分客戶給的訂單展望達2028年。
盟立近年積極轉型為聚焦半導體自動化系統及人形機器人市場，熬過二年的產品驗證期，2026年迎來新產品陸續出貨的營運爆發期。
志聖、均豪、均華等組成G2C+聯盟進軍半導體設備市場，其中，均華專攻晶圓挑揀機與黏晶機，打入台積電CoWoS與SoIC供應鏈；志聖與均豪則聯合提供壓合、貼合等一站式先進封裝與載板設備服務。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。