「專利背後靈」殺進AI鏈…台積、大立光接連捲入 全球智財攻防升溫

台積電遭控專利侵權，案件仍在美國國際貿易委員會審理；當AI浪潮席捲全球產業，企業爭奪的不只是客戶與市場，專利、營業秘密與技術主導權也成為另一條戰線。

在產業實務中，智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果，透過訴訟維護技術；二是作為市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三則是作為商業談判籌碼，在授權與合作中爭取條件；其四則是透過法律戰延長時間，藉程序爭取產品布局空間。

以專利蟑螂狙擊而言，近年最知名案例即包括友達遭遇美廠控告專利侵權，雙方甚至被迫在業界稱為「專利蟑螂天堂」的美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院，展開長達兩年的法律拉鋸戰。友達選擇訴諸審判、堅決不私下和解。今年一月，陪審團判定友達未侵犯對方主張的任何專利，並宣告對方其中一項專利無效，是22年來首家台廠以被告身分在該法院取得全面勝訴案例。

近年來，遭狙擊的台廠亦包括華碩（ASUS）曾遭遇有「專利魔獸」或「專利背後靈」之稱的ACQIS興訟。宏達電也曾在2007年的產業巔峰期遭國際專利蟑螂多次狙擊。

第二種「以戰逼和」與第三種「真實侵權防衛」，實務上經常出現角色轉換。部分案件起初是為保護專利或技術權益提告，後續則可能因授權談判、客戶關係或市場布局等商業考量，演變成和解協商。如大立光執行長林恩平名言，「專利，是用來攻擊的」。

當公司擁有數千個專利，訴訟即可成為談判籌碼，大立光曾先後向三星、惠普、特斯拉、聯想、先進光、玉晶光提起專利訴訟，分別帶有不同目的，林恩平一言以蔽之，「一般很難逃脫大立光的專利，就看動不動而已」。因此狀告三星及特斯拉後和解，即為多年前分別成功擴大並鞏固手機及車用訂單經典戰役。

最受企業高層警戒的，就是專利或核心技術確實遭侵權或營業秘密遭竊，如多年前的美光、聯電、福建晉華案；以及砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋遭中國競爭對手挖角員工，涉及製程參數與營業秘密外流爭議。

第四種，則雖遭控侵權，卻也可能成為爭取時間的防禦戰。部分企業收到警告函後，會選擇提出專利無效、確認不侵權等訴訟，藉由法律程序延長攻防時間，爭取產品持續出貨與市場布局空間。最知名案例之一，即為台積電供應鏈家登與美商英特格（Entegris）的專利訴訟。雙方圍繞EUV光罩盒專利展開激烈攻防，背後牽動的則是先進製程供應鏈主導權之爭。

不論是龍頭台積電或隱形冠軍大立光，隨著台廠愈來愈位居AI產業鏈關鍵位置，遭遇專利挑戰、技術爭議甚至跨國訴訟的機率也同步升高。大立光日前遭某德商跨海提告，林恩平就曾言對方首次接洽時，就說要利用媒體輿論「來拿錢，不想循正當司法途徑」。本周一他也在記者會上感歎，該德商在台碰壁後轉赴德國提告，「我建議他們，如果那麼有信心，應該來台灣打官司」。