金儀推AI辨識平台 協助企業場域管理智慧化

震旦集團旗下金儀公司推出全新「AI辨識平台」，以人臉辨識為核心，整合「人員管理、出勤考核、AI智慧監控、門禁管制」四大模組，突破傳統單點設備與跨系統管理限制，並結合全台專業服務據點，提供企業一站式建置與維運支援，協助企業加速場域管理智慧化。

金儀公司總經理林敬寶表示，人臉辨識不應只是入口安全防線，更是企業邁向智慧化管理的重要起點。金儀推出的「AI辨識平台」，核心價值在於提供企業多元且彈性的導入方式，可依最迫切的考勤或門禁需求切入，再隨營運規模與管理需求逐步擴充模組，降低一次性投入高額成本的壓力。透過平台化整合，場域安全可從被動記錄升級為主動預警，並支援企業管理層進行系統化決策，提升營運效率與管理效能。

金儀公司多年來深入企業營運前線，觀察到企業對場域管理的需求，已從過去的「單點安防」，逐步演進為「全場域智慧防禦」。金儀整合「AI辨識平台」四大模組，協助企業系統化營運；在人員管理方面，平台可支援同步Active Directory（AD）帳號資料庫，減少跨系統重複建檔，並透過矩陣式權限管理，強化組織調整時的權限控管效率與合規性。

在出勤考核方面，平台可即時串接人資（HR）後台系統，並依需求延伸至薪資計算、排班管理與酒精檢測等安全機制，降低人工查核與管理成本。

針對場域安全，AI智慧監控模組可運用深度學習演算法，針對特定區域進行異常行為偵測，協助企業從傳統監控的事後追溯，升級為事前提醒與即時預警。門禁管制模組則導入高階活體辨識防禦機制，降低照片或影片偽冒通行風險，並支援彈性的時段與權限設定，協助企業在高流動性的辦公或生產環境中，建構更完整的實體安全防線。

展望未來，金儀將持續以技術整合與在地服務為雙軌核心，深化AI辨識平台應用，協助企業從被動管理走向主動預警，從單點設備走向平台化服務，讓智慧場域管理成為支撐企業長期競爭力的重要基礎。