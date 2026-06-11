遠傳擴大平台經濟影響力 打造「去哪吃」、下一步要「去哪玩」

遠傳電信（4904）積極拓展生活服務版圖，除「遠傳心生活」擁有800萬下載，活躍用戶270萬人；旗下「去哪吃」攜手夥伴，打造最強餐飲生態圈，年底衝刺百萬用戶；下一步要打造旅行平台「去哪玩」，擴大平台經濟影響力。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，遠傳今年強打「放大三策略」，聚焦放大「綜效、服務、AI」，「去哪吃」就是要放大服務綜效。

遠傳電信11日宣布，攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，年底衝刺百萬用戶。

過往遠傳打造「遠傳心生活」數位平台，井琪坦言，一開始很難評估營運收益，但遠傳透過打造遠傳幣，除提供用戶促案回饋優惠，更回頭導流提升電商導購、帳單抵減等多元服務，現在每年發行遠傳幣約10億元，但導引進來好幾倍的效益，例如電商導購就帶進6億多綜效。

近期遠傳觀察平台經濟影響力，更超乎遠傳團隊預期，遠傳分享，日前推出玩「遊戲賺幣」活動，吸引玩家及流量變現都有超乎預期表現。

目前遠傳行動服務加上數位服務貢獻營收約51%，加上手機銷售約八成，井琪分析，行動服務營收年增2%至3%已經不得了，而個人數位服務的新經濟營收雖然占比仍低（約5%），但維持二位數成長。

個人數位服務、分族群設計資費及智慧資通訊服務成為外資將遠傳列為電信類股「首選」關鍵。

現在遠傳更在既有用戶規模及「遠傳心生活」之外，走出一條新路線，相較於前者服務多以遠傳用戶為主，井琪近年積極擴大服務族群，打破既有遠傳電信用戶族群框架，OTT TV平台遠傳friDay影音已經「破圈」，掌握更多元用戶，現在更以一站式餐飲社群平台「去哪吃」，搶進市場。

井琪分析，平台經濟效益最後就是發揮「大通路」影響力，過去數位服務難有本土廠商或者新創團隊成功，尤其獲客要投入成本相當龐大，但遠傳以集團之力，既有數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，就有很好的發展基礎。

「去哪吃」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，資本額2.5億元，由遠傳獨資，未來視狀況增資。

井琪觀察，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，市面上雖有很多美食平台，卻沒有同時涵蓋搜尋、分享、折扣、訂位的一站式服務，遠傳擁有廣大電信及心生活用戶基礎，相當有機會。

針對「去哪吃」未來營運展望，井琪指出，並沒有設定營收、下載量等傳統KPI，而是平台效能、客戶體驗、內容豐富度等細緻指標。

特別的是，井琪分享，原本「去哪吃」只是「心生活」的一個服務之一，但獨立存在可以放大整體效益（擴大服務用戶規模），因此獨立成立平台，自己就是最大PM。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總暨聚流平台科技總經理呂秀味表示，「去哪吃」不僅是一個工具型App，更希望成為消費者尋找飲食靈感與優質餐飲體驗的入口，同時也是美食同好交流互動的社群平台。

現在「去哪吃」首波已經導入20家私廚，3,000多家已簽約店家，都顯示夥伴認同遠傳在平台影響力，上線兩個月，用戶規模20萬，服務續用率已達70%，顯示用戶對整合式餐飲服務有高度需求與認同，年底將擴大至100萬目標，發揮口碑行銷效益。