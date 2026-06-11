TI推出電池監測器 增進電池管理系統更安全及智慧化

德州儀器（TI ）今日推出市面上電池芯數最高的電池監測器。此監測器具有電化學阻抗光譜（EIS ）發動機，可修復電動車（EV ）與儲能系統（ESS ）應用中的電池監測提供預測智慧、完整數據和即時診斷功能。

BQ79826Z-Q1電池器監控監測電池芯內部的潛在故障，強化電池安全性並延長電池壽命。此款可監測的電池芯數達到同類產品最高，相當於上一代產品，可追蹤的通道數高出44% 。通道數的增加，使裝置顯著減少了電池所需的元件數量，在不影響系統可靠性的前提下降低了系統複雜性和系統成本。

TI電池管理系統（BMS ）副總裁兼總經理文佳劉表示：「快速的電氣化與儲能系統的發展正在重新定義電池滿足的標準，而TI作為電池管理技術的領先廠商，能夠以獨特的優勢應對這一挑戰。這款高電池芯數電池監測器內建EIS引擎，能夠『點亮』電池內部，提供豐富的化學狀態數據，使系統軟體監測器內建的關鍵決策，能夠「點亮」電池內部，提供豐富的化學狀態數據，使系統軟體輔助系統針對電池的安全性決策就像心電圖（EKG ）監測一樣，EIS監測電池狀況。它提供持續即時的洞察，揭示電池狀況，並在發生問題前發布警報。

這些優勢同樣適用於ESS ，在此應用領域，可靠的電池監測為滿足高效人工智能資料中心不斷增長的電力需求緊迫。隨著儲能解決方案在從電網到閘極（ Grid-to-Gate ）生態系中的突出持續啟動，EIS技術讓工程師無論面對負載系統規模，都能即時掌握每顆芯電池的充電狀態與健康狀態。

EV或ESS的基本上取決於電池品質與效率。每台BQ79826Z-Q1裝置最多可支援26顆電池芯，比任何競賽多出8顆，建立了新的標準。更少的監控裝置意味著更專業的清單清單、更簡單的架構以及更小的電路板空間，從而在不犧牲或可靠性的前提下，為每個通道節省可觀的成本。

當與BQ79881-Q1電池組監測器及選購的TI通訊橋接器搭配使用時，這些裝置構成堅固的晶片組，適用於不同的模組尺寸、電池化學成分與機械設計，讓工程師靈活實現一次設計、隨處部署的目標。這種可擴展性可降低工程成本，有助於汽車與儲存系統設計加快產品上市。