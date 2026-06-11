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宏達電G REIGNS攜台揚及美國 Microcom合推Open RAN解決方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下專注於5G與未來通訊技術發展的 G REIGNS，11日宣布攜手台灣射頻與衛星通訊技術供應商 Microelectronics Technology Inc.（MTI，台揚科技）及美國阿拉斯加通訊服務供應商 Sateo Inc.（dba Microcom），完成端到端 Open RAN 解決方案的系統整合與實驗室驗證，為後續導入美國市場及偏遠地區通訊應用奠定基礎。

宏達電表示，這項專案依據美國國家電信暨資訊管理局（National Telecommunications and Information Administration, NTIA）公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund, PWSCIF）NOFO2 計畫推動，目標為促進開放、互通、安全且具部署彈性的無線網路解決方案發展。

這次合作結合台灣網通產業在 Open RAN 軟體、射頻設備與系統整合上的技術能力，由 G REIGNS 負責分散式單元（Distributed Unit, DU）與集中式單元（Centralized Unit, CU）軟體及系統整合，台揚科技（2314）提供無線電單元（Radio Unit, RU），Microcom 則以美國阿拉斯加在地通訊服務供應商角色，提供實際營運需求、部署環境條件與未來場域應用規劃。透過台灣技術團隊與美國在地營運商合作，展現台灣業者具備協助國際市場導入 Open RAN 解決方案的整合能力。

G REIGNS 總經理宮文琦表示，「很高興能與台揚科技及 Microcom 共同推動這項合作。G REIGNS 長期投入 Open RAN 與 5G 專網技術，這次與台灣射頻技術夥伴及美國在地通訊服務供應商合作，不僅展現臺灣網通產業在先進通訊解決方案上的整合能力，也證明 Open RAN 可為偏遠地區與不同應用場域提供更具彈性的網路部署選擇。接下來，我們期待將本次成果推進至阿拉斯加的現場試驗，進一步驗證臺灣技術在國際市場的實際應用價值」。

台揚科技總經理暨執行長吳永欽則表示，「本次合作展現了具互通性且安全的 Open RAN 解決方案，在面向多元營運環境部署上的重要進展。台揚科技、G REIGNS 與 Microcom 的合作，也呼應 NOFO2 計畫推動無線通訊生態系創新與供應商多元化的目標」。

Microcom 總經理 Alexander Schumann 表示，「Microcom 與 G REIGNS及台揚科技在本專案中的合作非常出色。能夠見證次世代 5G 技術從開發、整合到測試的完整過程，令人振奮。此解決方案所展現的效能與能力超出預期，也凸顯先進無線連網技術的轉型潛力。隨著 Microcom 進入第二階段現場部署計畫，我們期待將此技術帶入阿拉斯加的真實環境，並於服務不足及偏遠社區中展開測試與試驗」。

除推進美國市場驗證與場域部署，G REIGNS 積極參與台灣開放網路產業的國際布局。在經濟部產業發展署支持下，資策會籌組「ConnectX Taiwan」臺灣館，偕同臺灣網通業者赴日參與日本 ICT 與網路技術盛會 Interop Tokyo 2026，展出涵蓋基站、射頻設備、核心網路、終端接取、高機動部署及 AI 網路管理等整合方案。G REIGNS 將於展會中展示具全球商轉實績之電信級 O-RAN 解決方案，並呈現 5G 專網結合衛星通訊於實際場域應用的驗證成果，展現臺灣網通團隊在專網網絡、跨網整合與特殊通訊環境部署上的技術能量。

宏達電 美國 5G

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