近期CPO出貨延宕沸沸揚揚 法人看好LPO、NPO加速成長

針對近期沸沸揚揚的CPO出貨延宕報告，法人指出，CPO 本來就是相當高難度的全新技術，不可能迅速導入，這才有LPO、NPO等做為過渡的技術被開發。因此，CPO出貨遞延對於整體光通訊技術在資料中心的導入來說，並沒有改變長期趨勢，只是短中期上，LPO及 NPO的使用比重可能會拉得更高，部分零組件供應業者將受惠。

法人表示，NPO 是一種與 CPO 概念類似的過渡方案，其不同於將光模組與ASIC進行共同封裝，而是將光模組獨立封裝後，和ASIC放在同一塊PCB或載板上，因此相較於CPO，NPO的維護較為容易，不至於像CPO一般，光模組一出問題，整顆ASIC都得進行更換。目前NPO技術已有部分中國大陸雲端業者在使用，美系雲端服務（CSP）大廠也持續關注，因為在CPO 供應鏈成熟度不足的情況下，NPO 已是當下最佳的解決方案。