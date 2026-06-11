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SEMI：Q1全球半導體製造設備銷售額365.5億美元 創單季新高
SEMI國際半導體產業協會公布最新「全球半導體設備市場報告」指出，2026年第1季度全球半導體製造設備銷售額達365.5億美元，較2025年同期成長14% ，並比前一季增加1% ，寫下單季歷史新高紀錄。
2026年，第1季度設備市場持續受惠於AI相關投資熱潮，帶動全球半導體製造商積極補充產能並推動技術升級。相關投資主要集中於支援先進邏輯製程、動態隨機存取記憶體（DRAM ）以及先進封裝技術發展，進一步推升全球設備市場表現。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2026年開局表現強勁，反映產業持續投資支持AI驅動半導體成長所需的產能與基礎建設。第一季設備銷售額新高，顯示先進製造與先進封裝領域的投資動能依然穩健，並持續推動全球半導體產業發展。
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