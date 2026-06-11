電子紙技術領導廠商虹彩光電 獲2026日本數位電子看板優異獎

全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導廠商虹彩光電宣布，榮獲由日本數位電子看板聯盟（Digital Signage Consortium; DSC）主辦2026日本數位電子看板優異獎（Digital Signage Award），成為獎項成立以來第一個海外獲獎企業。

這次獲獎表彰虹彩光電以技術創新重新定義了數位看板的價值，推動數位看板從過去著重吸引目光的「廣告型看板」，進一步轉向以有效資訊傳遞為核心的「資訊型看板」，也展現全彩膽固醇液晶電子紙在日本商用顯示市場的發展潛力。

虹彩光電董事長暨執行長廖奇璋博士表示，虹彩光電長期深耕日本市場，5月底東京辦公室開幕並發表最新B3尺寸產品，6月初即獲得日本數位電子看板優異獎，顯示膽固醇液晶電子紙在日本的商用顯示市場備受肯定。日本數位電子看板獎是日本顯示產業的重要年度獎項，評選角度不僅重視技術持續進化，也關注「使用體驗」與「創造社會價值」，說明產業重心正逐漸從單純硬體規格，延伸至實際應用效益。虹彩光電的全彩膽固醇液晶電子紙擁有1,600萬色全色域的顯示效果，以及低功耗節能優勢，正符合日本社會對商用顯示的期待。此次獲獎對虹彩光電來說意義非凡。

日本數位電子看板獎由日本數位電子看板聯盟主辦，旨在從公開募集的數位看板作品中選出優秀作品並進行表彰，以進一步活化數位看板市場。今年將從百件DSC會員參選作品中選出一項大獎與十項優異獎。虹彩光電採用與傳統電泳式電子紙截然不同的顯示原理，實現高耐久性與高彩度顯示效果，在各種光照環境下皆具備優異可讀性，並具備極低功耗優勢；此外，產品亦可結合太陽能板自行發電，展現自供電資訊看板的應用潛力，獲評審肯定。