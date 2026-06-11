英飛凌攜手西門子 以碳化矽技術賦能資料中心及工廠的電氣保護

全球電源系統和物聯網領域半導體領導者英飛凌與西門子開展合作，共同提升資料中心、生產設施及電池儲能系統的電氣保護水準，保障運行可靠性。合作內容包括英飛凌將向西門子供應碳化矽（SiC）功率模組，用於西門子的SENTRON 3QD2半導體斷路器。這將提升西門子斷路器保護解決方案的效率、功率密度和可靠性。

英飛凌執行副總裁暨工業與基礎設施業務行銷長Andreas Weisl表示：「AI資料中心與工廠的電氣化、複雜化程度不斷加深，電氣故障風險也隨之上升，市場也愈發需要更高效、可靠、可持續的配電系統。我們自身先進的碳化矽技術與西門子在配電領域的技術專長相結合，正好可以滿足這一需求，確保其在關鍵電力應用環境中快速、安全與可靠運行。」

半導體斷路器（又稱固態斷路器）是一種保護電路免受過流（例如短路或超載）損壞的電子裝置。傳統機電式斷路器依賴機械部件切斷電流，分斷速度通常為毫秒級；與此不同，西門子SENTRON 3QD2採用半導體元器件和智慧保護演算法實現保護功能，可實現微秒級的超高速分斷，速度可比傳統系統快1000倍。這一能力對直流（DC）電網至關重要，可顯著提升保護效果與系統可用性，在工業製造和AI資料中心這類場景中尤為關鍵：一旦發生電力故障，哪怕是非常微小的分斷延遲都可能造成高額的停機損失、資料遺失或昂貴的硬體損壞。

西門子智慧基礎設施集團電氣產品業務執行長Markus Grabmeier表示：「我們全新的直流產品組合提供創新的解決方案，不僅能提升能效，更助力建構面向未來的高韌性基礎設施。直流應用可降低能耗，並大幅減少耗材。透過整合電池，峰值功率亦可得到顯著降低。憑藉這一方案，我們正為各行業低碳化轉型貢獻關鍵力量，同時進一步踐行我們的承諾——深耕能為客戶與社會創造切實價值的技術。」