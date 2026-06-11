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全新通過6億元內購置土地 啟動新廠計畫

中央社／ 台北11日電

砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新今天公告，為配合長期發展策略及營運需求，擬購置土地作為建置廠房使用。全新董事會今天決議授權董事長，於不超過新台幣6億元額度內，全權處理土地購置相關事宜。

全新董事長陳建良年初表示，輝達（NVIDIA）引爆光通訊商機，客戶訂單塞爆，全新產能嚴重供不應求，今年800G交換器的接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品會倍數增長。

陳建良表示，AI資料中心對光通訊需求激增，推升磷化銦（Inp）磊晶供不應求，加上最上游的磷化銦基板處於缺貨狀態，致使磷化銦磊晶產能完全跟不上需求，全新訂單滿手，將加速擴產腳步，全力滿足客戶需求。

由於AI高速傳輸客戶需求上修，全新今年原訂新增3台MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）設備，最後決定再增加2台設備，目標今年第4季投產。且全新透露正規劃新生產基地，持續找地蓋廠，為明年之後的成長預做準備。

磊晶 輝達 光通訊

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