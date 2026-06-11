全新通過6億元內購置土地 啟動新廠計畫

針對近期沸沸揚揚的CPO出貨延宕報告，法人指出，CPO 本來就是相當高難度的全新技術，不可能迅速導入，這才有LPO、NPO等做為過渡的技術被開發。因此，CPO出貨遞延對於整體光通訊技術在資料中心的導入來說，並沒有改變長期趨勢，只是短中期上，LPO及 NPO的使用比重可能會拉得更高，部分零組件供應業者將受惠。

2026-06-11 17:58