「大南方AI智慧健康展」12日登場 促進產業智慧化轉型

為落實「健康臺灣」與「均衡臺灣」施政願景，國科會、數位發展部、衛福部及臺南市政府等跨部會合作，並鏈結「大南方新矽谷推動方案」，結合南臺灣產學研發能量，由資策會人工智慧研究院、大南方新矽谷推動辦公室於6月12日）至13日於大臺南會展中心，舉辦「大南方AI智慧健康展」，期以推動人工智慧與數位科技深度賦能健康照護體系，藉由提升服務韌性與運作效率，促進產業智慧化轉型。

本次展會以「產業媒合」與「應用落地」為核心，規劃商洽媒合區、Demo Day及五大主題互動區，集結超過100家產官學研單位，展示逾120項 AI 智慧健康應用，其涵蓋智慧照護、復能訓練、臨床診療與產業賦能等前瞻應用。

開幕儀式於6月12日下午舉行，為落實「大南方新矽谷」以AI帶動百工百業轉型之策略，推動技術由研發邁向實證，強化醫療長照效能，並建構跨域整合的合作機制，促成AI醫療與長照應用之商機鏈結，加速智慧健康解方擴散至在地需求端。未來以此為基礎，建立南臺灣常態性指標商展，結合B2B商業媒合與B2C體驗，持續累積產業動能，完備大南方智慧健康生態聚落，打造臺灣成為「人工智慧之島」。