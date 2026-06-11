技鋼科技與博通攜手 為資料中心及邊緣部署打造先進 AI 推論平台

在此次發布之前，技鋼科技就已於 COMPUTEX 展覽上展出全新 G494-SB0 與 R143-EG2 系統，並搭配 MegaRAID 及 HBA 介面卡進行展示，呈現面向新世代工作負載的強大硬體協同效能。兩套系統分別對應不同應用場景，顯示技鋼盡力滿足客戶需求的決心。

GIGABYTE G494-SB0 AI 伺服器主要針對資料中信部署，搭配博通 9760W-32i MegaRAID 控制器，透過 PCIe Gen5 連接介面與企業級 RAID 保護，持續為 GPU 提供充足資料。此組合可加速模型載入、向量資料庫（vector database）存取及推論資料處理，同時保護關鍵資料免於故障造成的遺失。

而針對分散式及邊緣 AI 應用，緊湊的GIGABYTE R143-EG2 邊緣伺服器整合博通 9700W-32i HBA（主機匯流排介面卡），在頻寬與占地空間受限的環境下提供快速的本地儲存。此組合可確保模型資產與推論資料安全留存本地，協助邊緣部署在分散式 AI 工作負載中維持穩定效能。

這對平台組合，共同回應了市場對於 AI 基礎架構日益增長的需求，在運算效能、儲存效率與營運韌性之間取得平衡。從大規模推論叢集到智慧邊緣部署，客戶皆可受惠於更快速的資料存取、更低的基礎架構瓶頸，以及更完善的本地資料保護。