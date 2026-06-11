技鋼整合博通產品 提高客戶部署 AI 效率

技嘉（2376）集團旗下子公司技鋼科技11日宣布將博通（Broadcom）儲存介面卡整合至其先進伺服器產品線，透過優化資料吞吐量，加速並強化從資料中心到邊緣端的 AI 推論工作負載。技鋼表示，本次合作將能夠提高客戶部署AI的效率，加快其部署速度。

隨著代理型 AI（Agentic AI）的導入加速，無論是在資料中心或是邊緣端，企業皆需能夠快速、可靠地向 AI 加速器提供資料的基礎架構。此次技鋼科技與博通的深化合作，將高效能運算與企業級儲存加速方案相結合，正面回應上述需求。

博通資料中心解決方案事業群全球行銷暨產品管理副總裁 Syed（Zee）Shirazi 表示：「博通很高興看到技鋼科技致力於滿足 AI 生態系對加速儲存日益提升的需求。我們的儲存介面卡具備 ROC 整合式快取技術，可最佳化 AI 流量效能，並支援 Tri-mode 三模連接能力，能以高密度、半高卡（low-profile）外型靈活部署，與技嘉AI 伺服器相輔相成，協助新世代 AI 資料中心運行關鍵應用。」

「AI 推論效能的瓶頸，不僅取決於運算能力，同時也深受資料傳輸效率影響。」技鋼科技業務副總經理王俊民表示。「我們與博通的合作，展現我們持續提供整合式解決方案的承諾，協助客戶更快速、更安全且更有效率地部署 AI。」

透過持續深化的生態系合作，技鋼科技展現出其致力於提供符合現代資料中心需求的尖端企業技術的決心。憑藉不斷推進的研發投入，技鋼科技賦予研究人員、工程師及 IT 決策者所需的工具，以突破效能極限，驅動創新發展。