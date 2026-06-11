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立凱電喜迎特斯拉大單 預計2027年開始出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
在地緣政治重壓下，立凱電具有無可替代的鋰智財專利優勢進而脫穎而出，成為特斯拉LFP供應鏈的戰略支援，並被指定在台灣為其建置專屬前驅體生產廠。 路透社
在地緣政治重壓下，立凱電具有無可替代的鋰智財專利優勢進而脫穎而出，成為特斯拉LFP供應鏈的戰略支援，並被指定在台灣為其建置專屬前驅體生產廠。 路透社

立凱-KY（5227）擬辦理2.8億元現金增資周一獲准通過，依據現增公開說明書財務規劃，主要為執行北美客戶合約，將規劃斥資3億餘元建置台灣磷酸鋰鐵（LFP）前驅體5萬噸新產線。業界判斷，立凱電接獲的訂單是來自特斯拉Tesla），且長達20年的合約大單，預計2027年出貨1.2萬噸，2028年倍增至5萬噸。

立凱電上個月初甫公告與某北美客戶簽訂LFP鋰電池正極材料前驅體供貨協議，供應鏈相關業者依據公告內容分析，北美市場能夠消化此一需求的客戶，在美國至少必須具備40G瓦時以上的鋰鐵電池芯產能，排除日韓，除了特斯拉以外，沒有任何北美客戶具備此一產能。

對此，立凱電表示，因與北美客戶簽訂保密合約，不對單一客戶做說明，僅表示公司會掌握此一打掉重練的機會，把握具備一定獲利能力的訂單，盡速扭虧。

以立凱電揭露的現增公開說明書內容來看，該客戶訂單預計2027年中出貨，年營收貢獻將達7億元，2028年時營收將突破30億元大關，年增率近三倍，業績將呈現暴增。

據悉，立凱電因應特斯拉大單是購入磷酸鋰鐵正極材料前驅體設備、建置廠務系統。立凱電預計第3季完成2.8億元募資後旋即建廠，初期最大年產能為5萬噸，以特斯拉年需求量達10萬噸來看，預期2027年7月正式向立凱採購前驅體，立凱電下半年出貨量1.2萬噸，2028年進一步攀升至5萬噸。

業者指出，立凱成功切入特斯拉體系LFP正極材料前驅體製造，核心動能來自兩大剛性需求。首先是中國大陸政府於2025年中正式限制最新LFP技術出口，範圍含關鍵上游前驅體與正極材料，因中國大陸掌握全球近9成LFP供應、且專利布局縝密，缺乏專利盾牌的非紅供應鏈若無法突破，LFP自製將陷困局、連帶衝擊次世代固態電池的發展。

在此地緣政治重壓下，立凱電具有無可替代的鋰智財專利優勢進而脫穎而出，成為特斯拉LFP供應鏈的戰略支援，並被指定在台灣為其建置專屬前驅體生產廠。

Tesla 特斯拉 美國

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