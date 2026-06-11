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順達股東會／下半年營運優於上半年 明年一定比今年好

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）11日召開股東會，展望後市，董事長鍾聰明表示，今年營收整體看兩位數增長，預計非IT業務在伺服器BBU帶動下，其營收比重將占整體業績五成以上，預估第3季營運向上，第4季可能進一步攀高，整體來看，順達下半年營運會比上半年好很多，且明年一定比今年好。

順達2025年營收132億元，稅後純益13.8億元，每股純益達9.05元。股東會通過發放現金股利11.5元，並通過新一屆董事會改選。

鍾聰明表示，今年順達現金股利發放11.5元雖比上年度的12.5元少一點，但還是朝高股利政策邁進。

展望後市，鍾聰明預估，今年營收整體看兩位數增長，預計非IT業務在伺服器BBU帶動下，其營收比重將占整體業績五成以上，而到第2季目前為止，對上述目標的信心指數仍非常高。

順達今年5月營收11.63億元，月增9.69%、年減10.8%；累計順達今年前五個月營收為55.67億元，年增22%。

鍾聰明強調，順達今年上半年表現平平，未超越預期，但預計第3季營運向上，第4季業績可能進一步攀高，整體來看，下半年營運會比上半年好很多。

鍾聰明指出，客戶訂單要的數量跟公司產能配置息息相關，順達已在台灣跟泰國進行產線布局，產能擴充幅度很大，而在擴產完成後，客戶訂單若如期進來，今年第4季開始可望大幅長，明年趨勢也會延續下去，明年一定比今年好。

股利 營收 伺服器

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