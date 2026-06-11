聽新聞
0:00 / 0:00
順達股東會／下半年營運優於上半年 明年一定比今年好
電池模組廠順達（3211）11日召開股東會，展望後市，董事長鍾聰明表示，今年營收整體看兩位數增長，預計非IT業務在伺服器BBU帶動下，其營收比重將占整體業績五成以上，預估第3季營運向上，第4季可能進一步攀高，整體來看，順達下半年營運會比上半年好很多，且明年一定比今年好。
順達2025年營收132億元，稅後純益13.8億元，每股純益達9.05元。股東會通過發放現金股利11.5元，並通過新一屆董事會改選。
鍾聰明表示，今年順達現金股利發放11.5元雖比上年度的12.5元少一點，但還是朝高股利政策邁進。
展望後市，鍾聰明預估，今年營收整體看兩位數增長，預計非IT業務在伺服器BBU帶動下，其營收比重將占整體業績五成以上，而到第2季目前為止，對上述目標的信心指數仍非常高。
順達今年5月營收11.63億元，月增9.69%、年減10.8%；累計順達今年前五個月營收為55.67億元，年增22%。
鍾聰明強調，順達今年上半年表現平平，未超越預期，但預計第3季營運向上，第4季業績可能進一步攀高，整體來看，下半年營運會比上半年好很多。
鍾聰明指出，客戶訂單要的數量跟公司產能配置息息相關，順達已在台灣跟泰國進行產線布局，產能擴充幅度很大，而在擴產完成後，客戶訂單若如期進來，今年第4季開始可望大幅長，明年趨勢也會延續下去，明年一定比今年好。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。