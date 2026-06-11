技嘉旗下技鋼攜手博通 為資料中心及邊緣部署打造先進AI推論平台

技嘉（2376）旗下技鋼科技11日宣布將博通（Broadcom）儲存介面卡整合至其先進伺服器產品線，透過優化資料吞吐量，加速並強化從資料中心到邊緣端的 AI 推論工作負載。

隨著代理型 AI（Agentic AI）的導入加速，無論是在資料中心或是邊緣端，企業皆需能夠快速、可靠地向 AI 加速器提供資料的基礎架構。此次技鋼科技與博通的深化合作，將高效能運算與企業級儲存加速方案相結合，正面回應上述需求。

此次發布延續了技鋼科技在今年 COMPUTEX 展覽的亮眼表現。展會期間，技鋼科技展出全新 G494-SB0 與 R143-EG2 系統，並搭配 MegaRAID 及 HBA 介面卡進行展示，呈現面向新世代工作負載的強大硬體協同效能。

在資料中心部署方面，GIGABYTE G494-SB0 AI 伺服器搭配博通 9760W-32i MegaRAID 控制器，透過 PCIe Gen5 連接介面與企業級 RAID 保護，持續為 GPU 提供充足資料。此組合可加速模型載入、向量資料庫（vector database）存取及推論資料處理，同時保護關鍵資料免於故障造成的遺失。

針對分散式及邊緣 AI 應用，緊湊的GIGABYTE R143-EG2 邊緣伺服器整合博通 9700W-32i HBA（主機匯流排介面卡），在頻寬與占地空間受限的環境下提供快速的本地儲存。此組合可確保模型資產與推論資料安全留存本地，協助邊緣部署在分散式 AI 工作負載中維持穩定效能。

上述經過認證的平台組合，共同回應了市場對於 AI 基礎架構日益增長的需求，在運算效能、儲存效率與營運韌性之間取得平衡。從大規模推論叢集到智慧邊緣部署，客戶皆可受惠於更快速的資料存取、更低的基礎架構瓶頸，以及更完善的本地資料保護。

博通資料中心解決方案事業群全球行銷暨產品管理副總裁 Syed（Zee）Shirazi 表示：「博通很高興看到技鋼科技致力於滿足 AI 生態系對加速儲存日益提升的需求。我們的儲存介面卡具備 ROC 整合式快取技術，可最佳化 AI 流量效能，並支援 Tri-mode 三模連接能力，能以高密度、半高卡（low-profile）外型靈活部署，與技嘉AI 伺服器相輔相成，協助新世代 AI 資料中心運行關鍵應用。」

「AI 推論效能的瓶頸，不僅取決於運算能力，同時也深受資料傳輸效率影響。」技鋼科技業務副總經理王俊民表示。「我們與博通的合作，展現我們持續提供整合式解決方案的承諾，協助客戶更快速、更安全且更有效率地部署 AI。」

透過持續深化的生態系合作，技鋼科技展現出其致力於提供符合現代資料中心需求的尖端企業技術的決心。憑藉不斷推進的研發投入，技鋼科技賦予研究人員、工程師及 IT 決策者所需的工具，以突破效能極限，驅動創新發展。