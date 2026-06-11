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威剛科技受邀參加CompuForum論壇 助力企業構築AI生態系

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛受邀於CompuForum論壇分享新世代AI基礎架構觀點，推動AI創新落地。公司／提供
威剛受邀於CompuForum論壇分享新世代AI基礎架構觀點，推動AI創新落地。公司／提供

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）11日宣布，聯手旗下企業級儲存品牌TRUSTA、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」，共同參與「CompuForum 20th AI 算力極限挑戰論壇」，展示橫跨AI、雲端、資料中心、邊緣運算及企業級應用的完整解決方案。因應全球AI發展進入系統整合與效能優化新階段，威剛將分享新世代AI基礎架構觀點，解析記憶體與儲存技術如何成為推動AI創新落地的核心。

威剛指出，隨著AI需求與大型語言模型（LLM）快速發展，企業面臨高昂GPU成本與資源限制的挑戰，因此在現有硬體下更有效率的運行更大模型，已成為AI落地的關鍵。公司旗下企業級儲存品牌TRUSTA協助企業重新思考AI資源配置方式，其榮獲2026 Best Choice Award的「TRUSTA AI Scaler記憶體儲存方案」，可依需求動態調配GPU記憶體、DRAM與SSD資源，建構高彈性與擴展性的混合式記憶體架構，降低對高階GPU的依賴。在AI推論與模型微調情境中，整體部署成本可降低超過50%，極大化企業AI部屬效益。

威剛進一步說，TRUSTA AI Scaler Toolkit 採開源下載與開放架構設計，不僅全面支援Llama、Qwen、DeepSeek、GPT-OSS、Gemma等主流大模型，更能整合OpenClaw、NemoClaw、Hermes Agent等代理式AI應用，大幅提升地端部署彈性並加速智慧工作流程。

此外，TRUSTA 亦同場展示最新 TD7P51 ECO PCIe Gen5 企業級 SSD，提供最高15.36TB容量，支援U.2、E1.S與E3.S多種規格，導入Flexible Data Placement（FDP）技術，以智慧資料配置提升穩定性。TRUSTA產品皆已通過全球領先伺服器平台驗證，全面滿足 AI、雲端及資料中心的高標準儲存需求。

面對邊緣環境中多樣化設備、通訊協定繁雜及管理碎片化的挑戰，威剛工控以軟硬整合雙軌並進，全面加速邊緣AI落地。CompuForum展示威剛工控獨家研發的一站式軟體整合工具，包含「A+ Analyer」、「A+ IntelliManager」、「A+ SSDTOOL」、「A+ Duplicator」，分別對應工作負載分析、智慧管理、SSD調校與快速複製等關鍵情境，實現從裝置監控到雲端管理的智慧化營運。

公司強調，威剛工控亦帶來最新一代Gen5 BiCS8 SSD系列，支援 PCIe Gen5 介面，提供低延遲傳輸頻寬與卓越耐用性，讀寫速度最高可達14,800 MB/s；記憶體則展出高頻6,400 MT/s 的 DDR5 ECC DIMM，其優異的讀寫性能與資料偵錯能力，能完美契合邊緣 AI 場景對低延遲與高資料可靠性的嚴格要求。威剛工控提供從终端儲存設備到雲端部署的完整解決方案，助力企業加速實現智慧化升級。

威剛

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