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TrendForce：首季前五大Enterprise SSD品牌營收衝184億美元 創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新Enterprise SSD產業調查，受到AI Agent服務普及與CSP業者強勁訂單帶動，2026年第1季全球前五大Enterprise SSD品牌廠營收再度創下新高，單季營收較前一季度成長86.1%，突破184.6億美元。

TrendForce指出，第1季市場陷入極度嚴峻的供需失衡，由於各大供應商庫存水位已降至歷史低點，產出速度遠遠趕不上訂單增長，供應商為實現獲利極大化，積極推升價格，使得第1季合約價狂飆80%。

觀察主要Enterprise SSD品牌營收表現，Samsung展現強大的供應韌性，儘管面對CSP業者近乎倍增的採購需求，產出速度難以填補缺口，但隨著旗下產品全面升級至236層，供應產能大幅擴張。受惠於176層QLC產品的大規模放量，單季營收達70.5億美元，季度成長92.8%。

SK海力士（SK Hynix）集團同樣表現亮眼，透過SK hynix與子公司Solidigm的技術互補，單季營收46.4億美元。Solidigm的QLC產品出貨量持續攀升，結合SK hynix的176層TLC產品，成功滿足AI Inference需求。目前Solidigm正加速推進240層製程，SK hynix研發部門更已著手研發375層TLC產品。

Micron今年果斷調整產能結構，將資源由手機及通路市場大舉轉向Enterprise SSD，其策略轉型效益已顯著反映在財報上。受惠於產能供給大幅提升，Enterprise SSD營收一舉衝上近30.9億美元。

Kioxia隨著218層產品陸續通過北美客戶驗證並開始放量，加上在Server品牌商提升市占率，本季營收成長至22.2億美元左右。Kioxia正擴大驗證245TB QLC產品，試圖擴大下半年出貨動能。

SanDisk展現穩健的營運韌度，特別是在大容量存儲的布局上已進入收穫期。隨著位元出貨量成長20%，營收近14.7億美元。在全球大容量QLC供不應求的環境下，SanDisk的QLC Enterprise SSD已開始進入出貨階段。隨著客戶驗證程序陸續完成，預期未來數季QLC產品將成為SanDisk營收增長的關鍵動能，持續填補市場對於AI訓練數據集的大容量儲存缺口。

TrendForce指出，SSD不再只是「存放數據」的倉庫，而是開始承擔「運算輔助」的角色。從Micron的SLC SSD到Kioxia的XL FLASH，供應商們正集體向AI Agentic所需的存儲方案提出各自方法。隨著AI Agent所需的處理量大幅增加，DRAM的容量瓶頸與高昂價格，正強迫市場接受高效能SSD作為替代方案。這場技術路徑的改變，將讓2026年的Enterprise SSD市場維持上升走勢。

Samsung 營收 市場

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