SEMI：首季全球半導體製造設備銷售額年增14％ 出貨金額創單季新高

中華電信又一隻小金雞中華立鼎（7926）已訂6月17日以每股參考價120元登錄興櫃。這家公司是中華電旗下電信光電計畫獨立成立的子公司，專注於砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器與影像感測器研發製造的中華立鼎，是台灣少數掌握短波紅外線（SWIR）感測關鍵製程與封裝技術的供應商。受惠工業5.0、半導體先進製程檢測與AI資料中心（AIDC）光通訊檢測需求同步升溫，公司營運動能強勁，2025年營收達2.57億元，年增29.8%，每股盈餘（EPS）6.70元；今年1到4月營收達2.01億元，已是去年全年約78%，毛利率更跳升至67.49%，雙創歷史新高。

2026-06-11 15:43