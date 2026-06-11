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遠傳「去哪吃」攜「500盤」等夥伴 打造新餐飲生態圈 年底衝百萬用戶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台11日宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，年底衝刺百萬用戶。記者黃晶琳／攝影
遠傳旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台11日宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，年底衝刺百萬用戶。記者黃晶琳／攝影

遠傳電信（4904）積極拓展生活服務版圖，旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台11日宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，年底衝刺百萬用戶。

遠傳指出「去哪吃」推出短短2個月，註冊用戶數迅速達到近20萬，朝年底百萬用戶目標邁進。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，遠傳今年強打「放大三策略」，聚焦放大「綜效、服務、AI」，「去哪吃」就是要放大服務綜效。

井琪觀察，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，遠傳希望透過「去哪吃Taste Taiwan」App，讓消費者能在單一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍的需求，提升用餐體驗。

井琪強調，遠傳憑藉在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，打造全新的在地餐飲生態圈，不僅結盟優質的合作夥伴，拓展遠傳的數位平台版圖，同時也滿足民眾吃喝玩樂的全方位需求，期望成為台灣人手機裡貼心、不可或缺的數位生活夥伴。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總暨聚流平台科技總經理呂秀味表示，「去哪吃」不僅是一個工具型App，更希望成為消費者尋找飲食靈感與優質餐飲體驗的入口，同時也是美食同好交流互動的社群平台；「去哪吃」上線兩個月以來服務續用率已達70%，顯示用戶對整合式餐飲服務有高度需求與認同。

「去哪吃」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，11日結盟記者會上，包括米其林一星「添好運」、必比登推薦「雙月食品社」、「小蒙牛餐飲集團」、「漢堡王」、「LOST & Found」、「Poetry如詩｜大直早午餐餐酒館」、「荖子鍋」、「勝博殿」、「台北六福萬怡酒店」、「喜魚小酸菜魚」、「晨間廚房」等知名餐飲業者代表出席力挺，展現平台整合產業資源的實力。

遠傳表示，「去哪吃」攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，並同步升級服務內容，推出平台獨家保留席位的「人氣私廚訂位」，讓一位難求的私廚也能線上預約，結合美食權威榜單導引與遠傳friDay聯名卡最高10%遠傳幣回饋。

遠傳表示，「去哪吃」結合私廚訂位加上「500盤」系列美食榜單帶路，餐飲體驗再升級；透過「去哪吃」平台，可直接在線上查詢，並預訂私廚席次，讓原本較為封閉的私廚市場變得更透明且容易接觸，也開啟更多元的餐飲體驗可能，首波合作上線的私廚餐廳包括「承家私廚」、「隱食家Inns+」、「餵公子吃咖哩」等首波約20家人氣私廚進駐，規劃年底前會有更多私廚餐廳加入平台。

此外，「去哪吃」也宣布與權威美食評鑑「500盤」系列合作，導入「500碗」、「500盤」、「500甜」等具指標性的美食、小吃與甜品推薦榜單，並打破傳統靜態榜單限制，用戶除了可瀏覽500系列榜單名店的相關資訊與評價，並同步分享給好友；同時平台也將榜單結合LBS（地理位置服務）動態導引技術，將榜單轉化為可「一鍵導航出發」的行動美食地圖。

遠傳 餐飲 遠傳電信

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