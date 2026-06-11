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政院：強化高階晶片出口管制 落實台美共同管制目標
外媒報導，台灣計畫強化管制高階晶片輸往中國。對此，行政院發言人李慧芝11日表示，政府立場是要持續強化台灣戰略性高科技貨品管理機制，符合國際出口管制發展趨勢也要確保國安。
李慧芝11日於行政院會後記者會時指出，對於管制走私晶片一事，政府立場是要持續強化台灣戰略性高科技貨品管理機制，符合國際出口管制發展趨勢也要確保國安。她強調，美國是台灣最重要合作夥伴，台灣將在既有機制之下就高科技貨品違規轉運議題與美方溝通聯繫，落實雙方共同的出口管制目標。
經濟部次長何晉滄表示，美國近年依據美國出口管制條例規定，加強對先進晶片與半導體設備的出口管制，台美是緊密的貿易夥伴，雙方都非常重視違規轉運議題，針對這些晶片或是相關半導體有關產品，台美將持續溝通、透過密切協商落實雙方出口管制目標。
全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，隨著裁決進入關鍵階段，多名共和黨議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。行政法法官預計6月作出初步裁定，委員會可望在10月作出最終決定。
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