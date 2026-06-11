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台積電捲入美國專利爭議風波 經濟部表態力挺

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電捲入美國專利侵權爭議，經濟部表示，我國半導體業者重視智慧財產權，在全球各主要營運據點均依法合規經營。（路透）
台積電捲入美國專利侵權爭議，經濟部表示，我國半導體業者重視智慧財產權，在全球各主要營運據點均依法合規經營。（路透）

外媒報導台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，正由美國國際貿易委員會審理中，經濟部表示，我國半導體業者重視智慧財產權，在全球各主要營運據點均依法合規經營，表態力挺。

針對媒體報導台積電於美國涉及專利爭議一事，經濟部回應，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部強調，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場的穩定營運與供應鏈韌性。

台積電 經濟部 美國

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