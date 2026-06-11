台積電捲入美國專利爭議風波 經濟部表態力挺

微星11日舉行股東會，在全球PC市場需求轉弱、記憶體與處理器等關鍵零組件價格波動的環境下，董事長徐祥表示，今年營運策略將以穩固主要市場市占率及維持獲利能力為目標。雖然消費型PC與DIY市場仍面臨壓力，但隨著零組件供應逐步改善、新一代AI PC產品陸續推出，加上AI伺服器、車載及AIoT等新事業布局，公司對下半年營運審慎樂觀。

2026-06-11 13:36