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安集喜獲中科院技術授權 切入軍工設備市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

安集（6477）11日宣布正式取得國家中山科學研究院（中科院）智慧輔力外骨骼系統相關專利技術授權，強化國防市場接單競爭力。安集指出，獲得相關技術授權後，期望開啟公司另一波營運高峰，

據悉，安集近年來已積極從太陽能模組與電廠本業跨足到金屬3D列印領域，集團公司從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可完成擁有產業一條龍優勢，且成功建立非紅供應鏈。

安集表示，軍工產品在目前及未來均是重要的發展趨勢，而金屬3D列印在此產業領域，具備天然的競爭利基，除能夠製造重量輕、結構複雜的零件，進 一步提升續航力與靈活度外，該技術縮短設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求。

此外，透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規對可靠度的要求，而中科院持續投入智慧輔助外骨骼系統研發，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時，能獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險。

據悉，該系統採模組化設計，並透過生物力學與運動分析進行驗證，評估下肢扭力輸出與穩定性表現。中科院智慧輔力外骨骼系統屬於具高度延展性的軍民通用研發項目，其技術成果未來可依不同需求場域進行調整與延伸。

在國防相關研究面向上，可作為特定作業需求的技術儲備；在民用領域方面，亦可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健等研究方向，展現跨領域應用的可能性，相關後續應用正朝向技術成熟度、實證結果進行。

安集強調，公司取得中科院外骨骼之專利技術授權，搭配安集自身的生產製造能量，可為中科院的尖端技術為產品注入了核心大腦，此一「研發引領、生產落地」的模式，將帶領安集進入軍工成長賽道，開啟公司另一波營運高峰。

展望未來，安集將延續其在金屬3D列印於輕量化結構、模組化設計與快速製造上 的整合優勢，結合中科院於外骨骼領域所累積之關鍵核心技術，投入相關智慧軍工裝備關鍵製造，進一步強化我國國防裝備體系的自主性與供應鏈韌性。

另外，安集金屬3D列印部門，除原有客戶業績持續成長外，更積極與國外無人機公司，合作開發次世代中型無人機，以金屬3D列印為根基，創造多元成長的未來。

中科院

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