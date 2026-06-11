台積電捲入美國侵權訴訟最重可禁止出口？經濟部：台廠重視智財權、合規經營

全球半導體龍頭台積電（2330）捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。對此，經濟部11日挺台積電，經濟部表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部表示，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，隨著裁決進入關鍵階段，多名共和黨議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。行政法法官預計6月作出初步裁定，委員會可望在10月作出最終決定。