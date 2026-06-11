英飛凌攜手西門子 強攻 AI 資料中心電力保護商機
全球電源系統和物聯網領域半導體領導者英飛凌11日宣布，與西門子展開合作，將供應碳化矽（SiC）功率模組，用於西門子SENTRON 3QD2半導體斷路器，共同提升資料中心、生產設施及電池儲能系統的電氣保護能力，鎖定AI資料中心與工廠電氣化趨勢下快速成長的電力基礎設施需求。
英飛凌表示，隨著AI資料中心與智慧工廠用電規模快速擴大，電力系統也變得更複雜，一旦發生短路、超載或其他電氣故障，可能造成停機、資料遺失或設備損壞，因此市場對更高效率、更可靠的配電與保護系統需求持續升高。
此次合作中，英飛凌將提供62 mm 1200 V CoolSiC MOSFET功率模組，導入西門子半導體斷路器。相較傳統機電式斷路器仰賴機械部件切斷電流，半導體斷路器可透過電子元件與智慧保護演算法，在微秒級時間內完成分斷，速度可較傳統系統快上千倍，特別適用於直流電網、AI資料中心、工業製造與儲能系統等對可靠度要求極高的場域。
英飛凌執行副總裁暨工業與基礎設施業務行銷長Andreas Weisl表示，AI資料中心與工廠電氣化、複雜化程度不斷加深，電氣故障風險也隨之上升，市場需要更高效、可靠且永續的配電系統。英飛凌的碳化矽技術結合西門子在配電領域的專長，可協助關鍵電力應用環境更快速、安全且可靠地運作。
西門子也指出，全新直流產品組合可提升能效，並協助建構更具韌性的基礎設施。透過整合電池與直流應用，系統不僅可降低能耗，也有助於降低峰值功率需求，支援工業與基礎設施領域的低碳轉型。
英飛凌表示，雙方合作將聚焦速度、精度與可靠性要求高度提升的關鍵電力應用場景。隨著AI資料中心、工廠自動化及儲能系統持續擴張，穩定且高效率的電力保護將成為基礎設施升級的重要一環，碳化矽功率元件也將在新一代電力系統中扮演更關鍵角色。
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