快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

英飛凌攜手西門子 強攻 AI 資料中心電力保護商機

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
西門子SENTRON 3QD2採用半導體元件和智慧保護演算法保護電路免受過流損壞。公司／提供
西門子SENTRON 3QD2採用半導體元件和智慧保護演算法保護電路免受過流損壞。公司／提供

全球電源系統和物聯網領域半導體領導者英飛凌11日宣布，與西門子展開合作，將供應碳化矽（SiC）功率模組，用於西門子SENTRON 3QD2半導體斷路器，共同提升資料中心、生產設施及電池儲能系統的電氣保護能力，鎖定AI資料中心與工廠電氣化趨勢下快速成長的電力基礎設施需求。

英飛凌表示，隨著AI資料中心與智慧工廠用電規模快速擴大，電力系統也變得更複雜，一旦發生短路、超載或其他電氣故障，可能造成停機、資料遺失或設備損壞，因此市場對更高效率、更可靠的配電與保護系統需求持續升高。

此次合作中，英飛凌將提供62 mm 1200 V CoolSiC MOSFET功率模組，導入西門子半導體斷路器。相較傳統機電式斷路器仰賴機械部件切斷電流，半導體斷路器可透過電子元件與智慧保護演算法，在微秒級時間內完成分斷，速度可較傳統系統快上千倍，特別適用於直流電網、AI資料中心、工業製造與儲能系統等對可靠度要求極高的場域。

英飛凌執行副總裁暨工業與基礎設施業務行銷長Andreas Weisl表示，AI資料中心與工廠電氣化、複雜化程度不斷加深，電氣故障風險也隨之上升，市場需要更高效、可靠且永續的配電系統。英飛凌的碳化矽技術結合西門子在配電領域的專長，可協助關鍵電力應用環境更快速、安全且可靠地運作。

西門子也指出，全新直流產品組合可提升能效，並協助建構更具韌性的基礎設施。透過整合電池與直流應用，系統不僅可降低能耗，也有助於降低峰值功率需求，支援工業與基礎設施領域的低碳轉型。

英飛凌表示，雙方合作將聚焦速度、精度與可靠性要求高度提升的關鍵電力應用場景。隨著AI資料中心、工廠自動化及儲能系統持續擴張，穩定且高效率的電力保護將成為基礎設施升級的重要一環，碳化矽功率元件也將在新一代電力系統中扮演更關鍵角色。

半導體 西門子 物聯網

延伸閱讀

格棋化合物半導體榮獲第22屆台灣金根獎

不只有晶片！AI新基建鎖定算力與電力雙主軸…009819一網打盡博通與下一家兆元巨頭邁威爾

貿聯斥資269億 跨國併購衝 AI 強化資料中心布局

00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

相關新聞

AI熱潮帶動 日月光張虔生兄弟首登富比世台灣首富

美國富比世公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首。在AI帶動下，前50大...

台積電涉專利訴訟 經部：台廠重視智財權、合規經營

外媒報導，台積電捲入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天表示，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經...

台積電捲入美國侵權訴訟最重可禁止出口？經濟部回應了

全球半導體龍頭台積電（2330）捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。對此，經濟部11日挺台積電，經濟部表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

新代、程泰4招強攻智慧製造 蔡尤鏗：要當最懂金屬加工的機器手臂商

「我們的目標不是替代操作工的那一隻手。我們的目標是替代操作工。」新代（7750）董事長蔡尤鏗在新代與程泰策略合作備忘錄記者會上，強調透過一年回本高性價比方案，要當最懂金屬加工業的機器手臂業者，目標3年賣出1萬支手臂，目前新代也已是當紅的AI（人工智慧）液冷零組件大廠設備控制器主要供應商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。