快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電涉專利訴訟 經部：台廠重視智財權、合規經營

中央社／ 台北11日電
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，台積電捲入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天表示，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。台積電則是暫不回應。

外媒報導，台積電於美國涉及專利爭議，引發市場關注。經濟部今天發布聲明指出，台灣半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部說明，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。

不過經濟部強調，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場的穩定營運與供應鏈韌性。

台積電 半導體 經濟部

延伸閱讀

台積電被告侵權！美議員致函「要求嚴格執法」相關晶片最重恐被禁進口

台遵循美出口管制政策 法人看地緣政治影響半導體長期

跟進美國… 台擬擴大管制銷中國AI晶片 打擊走私

台積電再擴廠布局台南 南科A區塊22筆地上權完成簽約

相關新聞

AI熱潮帶動 日月光張虔生兄弟首登富比世台灣首富

美國富比世公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首。在AI帶動下，前50大...

台積電涉專利訴訟 經部：台廠重視智財權、合規經營

外媒報導，台積電捲入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天表示，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經...

台積電捲入美國侵權訴訟最重可禁止出口？經濟部回應了

全球半導體龍頭台積電（2330）捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。對此，經濟部11日挺台積電，經濟部表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

新代、程泰4招強攻智慧製造 蔡尤鏗：要當最懂金屬加工的機器手臂商

「我們的目標不是替代操作工的那一隻手。我們的目標是替代操作工。」新代（7750）董事長蔡尤鏗在新代與程泰策略合作備忘錄記者會上，強調透過一年回本高性價比方案，要當最懂金屬加工業的機器手臂業者，目標3年賣出1萬支手臂，目前新代也已是當紅的AI（人工智慧）液冷零組件大廠設備控制器主要供應商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。