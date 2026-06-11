台積電涉專利訴訟 經部：台廠重視智財權、合規經營

外媒報導，台積電捲入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天表示，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。台積電則是暫不回應。

外媒報導，台積電於美國涉及專利爭議，引發市場關注。經濟部今天發布聲明指出，台灣半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

經濟部說明，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。

不過經濟部強調，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場的穩定營運與供應鏈韌性。