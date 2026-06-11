資安署助中小企業強化防護　免費專家諮商開放預約

為強化中小企業資安防護體質，數發部資安署開辦免費中小企業資安專家會客室服務，今天起開放業者線上預約；資安領域專家將透過與企業人員一對一諮商，針對防範駭客入侵、保護業務機敏資料等關鍵營運議題，提供防護行動建議。

資安署發布新聞稿表示，推出中小企業資安專家會客室服務，提供中小企業免費、一對一資安專家諮商，協助企業建立有效資安策略與管理措施，降低營運安全風險。今天起開放業者線上預約（https://s.moda.gov.tw/pHDgEdZzMPuj）。

資安署說明，為便利全台各地中小企業參與，服務採取「線上視訊為主、實體面談為輔」的彈性模式，實體地點以大台北地區為主。今年服務開放期間自6月11日起至10月底，每週開放2天，每天提供3場次，包括上午10時至11時、下午2時至3時、下午3時至4時，預估整體服務量能可達100場次以上。

資安署指出，面對無孔不入的駭客威脅，許多中小企業日益重視資安防護，卻常面臨「想防範卻無從下手」困境。為解決中小企業所面臨的資安難題，資安署化身為企業強化資安的引路人，挹注輔導培訓資源，邀請具有實務經驗的資安領域專家，以一對一方式提供中小企業諮商服務。

資安署進一步說，這項服務安排企業與專家於專屬服務時段進行資安諮商交流，資安專家將提供業者客製化的具體行動建議，並於後續主動關懷企業落實情況，提供必要協助，陪伴中小企業建構資安防護基礎，以因應持續變動的資安威脅。

資安署表示，企業追求數位競爭力的同時，也不可忽略資通安全保障，呼籲全台各產業有需求的中小企業主踴躍報名參加，以完善資安防護。