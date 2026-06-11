資安署開辦資安專家會客室 提供逾百場免費諮商服務

為強化中小企業資安防護體質，數位發展部資通安全署開辦免費中小企業「資安專家會客室」服務，自11日起開放業者線上預約，由企業人員與資安領域專家一對一諮商，針對防範駭客入侵、保護業務機敏資料等關鍵營運議題，提供防護行動建議，協助企業建立有效資安策略與管理措施，降低營運安全風險。

資安署表示，為便利全臺各地中小企業參與，本服務採取「線上視訊為主、實體面談為輔」的彈性模式，實體地點以大臺北地區為主。115年服務開放期間自6月11日起至10月底，每周開放2日，每日提供3場次（上午時段10-11時，下午時段14-15時與15-16時），預估整體服務量能可達100場次以上。

資安署指出，面對無孔不入的駭客威脅，讓許多中小企業日益重視資安防護，卻常面臨「想防範卻無從下手」的困境。為解決中小企業所面臨的資安難題，資安署化身為企業強化資安的引路人，挹注輔導培訓資源，特別邀請具有實務經驗的資安領域專家，以「一對一」會客室方式提供中小企業諮商服務。

資安署進一步說明，本服務安排企業與專家於專屬服務時段進行資安諮商交流，資安專家將提供業者客製化的「具體行動建議」，並於後續主動關懷企業落實情況，提供必要協助，陪伴中小企業建構資安防護基礎，以因應持續變動的資安威脅。

企業追求數位競爭力的同時，也不可忽略資通安全保障，資安署呼籲全國各產業有需求的中小企業主踴躍報名參加本服務，以完善自身資安防護。資安署強調，資安防護沒有捷徑，惟有做好最充分的準備，才能將企業營運風險降至最低，透過逐步建構全社會資安防護網，公私協力共同守護臺灣的經濟繁榮與安全。