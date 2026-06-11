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800V DC 與 CPO 會延後？ 外資破謠言：這台廠是第一家800V供應商

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

投資市場傳出輝達（NVIDIA）800V DC及CPO可能會延後，美系大行表示，台達電（2308）為第一家出貨800V DC供應商；光引擎在2027年才是快速成長期。

美系大行表示，800V DC延後消息與他們進行通路訪查結果完全相反。Nvidia GTC Taipei 已報告800V準備好要在2026年第3季進入量產，同時更看到台達電為第一家將於在今年第4季出貨800V DC 獨立電力機櫃給一家北美Hyperscaler的供應商。初期量當然不會大，但至少方向與時程是明確的。重申正向觀察不變。

美系大行重申，預估2027年光引擎的預估量就為6-7m（包含scale out 與scale up)，遠低於市場樂觀的20-30m預期。重申2028年才是快速成長期。儘管台積電（2330）明年要擴PIC至1萬片/月，但仍取決於SoIC 的良率（50-60%）、下游組裝良率（20%-50%）。

美系大行重申2026-2028 年為光銅並進的期間。對CPO長期正向展望不變，覆蓋裡正向觀察的有：台積電、日月光（3711）、上詮（3363）、萬潤（6187）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）及穎崴（6515）。

CPO 台達電 NVIDIA

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