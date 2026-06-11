英國科技新創企業找資金與合作夥伴 台灣成熱門目標
英國有發達的科技新創生態系，有統計顯示今年以來，整個歐洲科技業吸引的新資金，近一半是流向英國境內的新創企業。不過，如何達成規模效益、將創意有效商品化，不少英國新創企業和創業投資基金期待從台灣找答案。
2026倫敦科技週（London Tech Week）8至12日舉行，期間一家總部位於倫敦的風險投資公司SystemiqCapital在倫敦金融城區舉辦聚焦台灣的交流座談會，探討歐洲可如何仿效美國與台灣合作的經驗、以及台灣的科技產業與投資環境特色。
駐英國副代表江雅綺開場致詞表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說，台灣位於全球人工智慧（AI）革命的核心。台灣有強大的製造能力、完整的產業生態系，若能與英國卓越的研究、創新和知識產權實力結合，發揮台英互補優勢的加乘效果，英國也有可能達成與美國科技巨擘相仿的成就。
美國大型科技公司的成功，背後往往少不了台灣。江雅綺說，輝達也是有賴與台積電合作，才得以從小型新創企業搖身一變為全球科技業的一方霸主。
應邀擔任與談人、跨國非營利組織「全球科技倡議」（Global Tech Advocates）半導體工作小組召集人劉久銘指出，台灣在硬體方面的專業不僅有助提高新創投資成功的機率，營收表現受惠於AI等高科技話題的台灣企業手上也有不少資金可活用於投資，這些因素讓台灣成為英國新創企業和創投基金的潛在好夥伴。
劉久銘有10多年的產業實務和投資經驗，在英國已長住約20年。他提到，在創新能力方面，英國和許多西方國家的強項是「由0到1」的發想與開創、突破階段，而台灣的強項是將「1」發展至無限大，關鍵就在台灣的製造優勢。
台灣是優秀的製造者，但製造者的務實特性往往也讓台灣廠商或投資人講求「規模」。
劉久銘不諱言，除非英國新創業者能提出「非常特別」的構想，否則台灣廠商或投資人一般會傾向較保守的風險評估、希望至少在未來某個時間點能獲取規模效益。
不過，也正是因為台灣對「規模」的追求，外國新創業者和創投基金可能更容易在台灣找到願意協助他們「規模化」的夥伴。
劉久銘提到，台灣夥伴另一個優點是製造業文化衍生的「中立」性格。
他說，無論是在國際間享有盛名的大型企業台積電或鴻海，或是較低調的中小型企業，台灣願意與不同客戶合作、為他們生產商品，甚至客戶之間可以彼此競爭，也不妨礙他們同時向台灣廠商下單。
然而，台灣得以憑「中立之道」在複雜的國際競爭環境中生存，多年來謹守的重要原則之一，是善盡維護客戶商業機密的責任。
劉久銘認為，當含英國在內的歐洲各國日益尋求擺脫對美國科技的依賴，同時對中國技術和產品的安全風險有疑慮，台灣顯然可以是歐洲國家確保科技主權的最佳夥伴。
座談會主持人、Systemiq Capital投資專員威格利（Jasper Wigley）會後接受中央社採訪表示，SystemiqCapital的投資對象橫跨歐美，主要對實體經濟（具體產出商品或服務的經濟活動）領域的新創企業進行早期投資，而「運算」和「半導體」是其中2個很重要的投資標的。這兩者也是AI發展要件。
威格利指出，在這方面，台灣掌握全球最重要生態系之一；為促進Systemiq Capital投資的企業成功，與台灣打交道並建立最佳合作關係，勢在必行。他透露，部分獲Systemiq Capital資金支持的新創企業已在台灣設立辦公室。
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