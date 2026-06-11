新代、程泰4招強攻智慧製造 蔡尤鏗：要當最懂金屬加工的機器手臂商

「我們的目標不是替代操作工的那一隻手。我們的目標是替代操作工。」新代（7750）董事長蔡尤鏗在新代與程泰策略合作備忘錄記者會上，強調透過一年回本高性價比方案，要當最懂金屬加工業的機器手臂業者，目標3年賣出1萬支手臂，目前新代也已是當紅的AI（人工智慧）液冷零組件大廠設備控制器主要供應商。

程泰集團會長楊德華與新代科技蔡尤鏗10日出席「程泰集團 × 新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」，要聯手搶吃智慧製造商機，雙方已經先建置一條自動化示範產線，並就4面向展開深度合作。

楊德華指出，緊接著階段任務包括：各自成立專責對接窗口，處理程泰亞崴設備與新代的智慧自動化設備（控制器與協作機器人）的連線與軟硬體深度整合，其次，雙方會在國內外聯合參展曝光加強行銷與推廣，第三是海外就近設廠與據點共享，如在東協（馬來西亞跟越南）與印度緊密合作，歐美市場，程泰也有美國加州發貨倉庫與客服中心歡迎與新代合作。

第四是聯手強攻中國大陸，楊德華認為，中國大陸也將是程泰未來一年爆發力最強，最快見到短期成效的市場。

他解釋，程泰坦言過去較不重視中國大陸市場（目前營收佔比僅約20%），但新代在中國大陸已是數量第一的控制器與智慧製造大廠，藉由新代在當地極高的客戶接受度與知名度，程泰也積極拓展當地經銷合作，過去單月營收高峰有人民幣3,000萬元，但現在降至1,500萬元人民幣，他預估2027年至少能先重返3,000萬人民幣市場份額，後續也樂觀預估有兩三倍的成長。

由於程泰集團有CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機，新代有工具機控制、工業機器人及智慧製造管理技術，程泰歐美通路強，新代在中國大陸居領導地位，雙方產品、市場互補。

程泰廠區內已率先建置一條由3台工具機、新代控制器、協作機器人及自動輸送系統組成的智慧自動化產線，從加工、搬運到量測檢驗全部自動化。蔡尤鏗指出，新代非常彈性，若客戶買新機台，可以用新代控制器及手臂，即便客戶用他牌控制器，也能與新代機器手臂跟聯網方案整合，新代提供跨控制器及機器手臂品牌的聯網方案。

為搶吃日美機器人市場，雙方也討論推出高性價比5公斤級的3+1協作機器手臂，號稱「小可愛」，以面對市場上競爭激烈的國外品牌方案，訴求價格便宜一半，以業者兩班制產線規劃，可以快速於1年回本，吸引客戶敢投資，也讓機器手臂成為工具機的配件，而不是高端選項。蔡尤鏗也透露，目前該一機一手策略「接單火熱」。

程泰與新代也鎖定AI、機器人與新能源車等高成長產業應用需求。蔡尤鏗表示，目前AI熱門的液冷快接頭與液冷板的需求量實在太大，這些終端加工廠在添購生產設備時，完全是以「投資報酬率」為導向，不執著一定要使用昂貴的歐系或日系品牌控制器，只要設備「做得好、性價比夠高」就會買單，新代控制器及自動化設備也成為這波液冷大廠擴廠中的受惠者。