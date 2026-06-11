樺漢公開收購德國子公司Kontron AG 整合全球業務

工業電腦廠樺漢今天召開董事會，決議以每股23.5歐元（約新台幣859元）的現金價格公開收購德國子公司Kontron AG普通股。

樺漢財務長莊宗憲晚間召開重大訊息記者會表示，本次公開收購旨在樺漢對Kontron的持股比例已超越30%，觸發德國證交法定公開收購的門檻。此案尚待主管機關相關文件審批，預計於2026年8月底前完成。

莊宗憲指出，樺漢自2016年投資以來，與Kontron產生良好的合作效益，彼此雙方展現長期發展的堅定承諾。基於對Kontron在產業發展動能與長期發展策略的高度信心，樺漢決定採取更具前瞻性的投資策略，這不僅將進一步深化雙方的夥伴關係，更將大幅提升Kontron的整體競爭力，攜手創造長期永續的成長價值。

他提到，Kontron AG成立於1959年，總部位於奧地利並於德國上市，為實體人工智慧（Physical AI）及人工智慧物聯網（AIoT）領域的先驅與全球領導品牌，業務版圖橫跨全球30多個國家。Kontron AG高度重視前瞻技術發展，其研發支出集中投入於AI相關領域，有極強的技術護城河。

莊宗憲表示，透過此次全球業務整合，樺漢與Kontron AG將共同成為實體AI領域的領導者，雙方將全面整合亞太、歐洲及北美等3大經濟體的市場資源，並預期在智慧製造、智慧城市、交通與能源、航太與軍工等關鍵領域發揮強大的合作綜效。

他說，憑藉樺漢集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，樺漢已建立從AI基礎建設、邊緣AI（Edge AI）到實體AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化Ennoconn Solution as aService（ESaaS）發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。

展望未來，莊宗憲強調，樺漢與Kontron的深度整合將在全球品牌與銷售通路上達成互補，預期在雙方強強聯手推動實體AI落地應用的帶動下，為全球客戶、股東與合作夥伴創造更豐厚的價值。