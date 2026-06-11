貿聯斥資269億 跨國併購衝 AI 強化資料中心布局

連接線束大廠貿聯-KY（3665）昨（10）日宣布，將以現金8.5億美元（約新台幣269億元）收購Blackstone（黑石集團）旗下Interplex Datacom集團資料通訊業務，進一步強化公司AI資料中心相關布局，預計下半年完成交割。

貿聯昨天股票因有重大訊息待公布而暫停交易，昨天盤後由總經理鄧劍華舉行重大訊息說明會，釋出以上訊息。這是貿聯歷來最大手筆併購案，鄧劍華說，本次交易企業價值為8.5億美元，另附最高5,000萬美元之或有價金，依股份買賣協議約定，在特定條件達成下，於後續年度支付。

鄧劍華強調，此案是貿聯30年發展歷程中，最新的重要策略布局，將進一步強化公司於資料中心、連線技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互聯解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。

鄧劍華指出，貿聯這次跨國併購有五大目的：一、強化資料中心連接技術及基礎設施領域布局；二、取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組合，推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。

三、提升集團在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，支援集團現有半導體設備機櫃、醫療設備及系統整合組裝事業。

四、整合全球製造據點與技術能力，就近服務客戶需求、縮短產品開發周期，並提升共同開發創新解決方案的能力；五、取得具有價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。

貿聯指出，Interplex Datacom總部位於新加坡，是全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互連解決方案、高精密機械產品供應商，具備強大的研發能力，並於中國大陸、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工數超過1,900人。截至今年3月31日，Interplex Datacom營收約為3.92億美元。

貿聯表示，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。

此外，這項併購案也可提升貿聯在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，支援設備解決方案事業部，包括對半導體機櫃、醫療設備及系統整合組裝，以及其他應用領域至關重要。