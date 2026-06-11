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聯發科5月營收小增 AI 業務亮眼

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公布5月合併營收474.3億元，月增1.4%，年增4.9%；前五月合併營收2,433.2億元，年減1.5%。

聯發科先前預期，本季營收以美元兌新台幣匯率1：31.5估算，將落在1,402億元至1,492億元之間，約季減少6%至持平，年減7%至1%。以4、5月營運實績合計達941.7億元估算，6月合併營收若達460.3億元以上，即可達成先前釋出的預測營收區間低標。

雖然今年整體智慧手機市場發展遭遇逆風，聯發科仍有其他業務亮點提供支撐，AI相關應用產品線更是一大亮點。

輝達近期進軍Windows作業系統PC處理器領域，推出專為個人代理所打造的超級晶片RTX Spark，該晶片內建CPU是與聯發科合作開發。

輝達執行長黃仁勳透露，RTX Spark在開發階段代號為N1X，當初是他找上聯發科合作，之後還有N2X，甚至已在規畫N3X，未來將擴大相關產品家族，並在很長一段時間內，持續延伸與發展此架構。

聯發科並積極發展特殊應用IC（ASIC）業務，博通日前於財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」，市場認為從博通手上分杯羹的應當就是聯發科。據了解，聯發科已拿下部分Google TPU v8的案子，後續應當也已拿到下一代的TPU v9案件，持續瓜分部分訂單。

聯發科先前在法說會中提到，為美國超大型雲端服務商（CSP）開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產，看好今年第4季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收。

展望2027年，基於目前已掌握的產能，聯發科執行長蔡力行非常有信心，上述專案規模將會擴大到數十億美元規模。

聯發科也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案，目標2027年底前進入量產。該公司並正積極接洽多項新的資料中心ASIC專案機會，其中有部分專案已進入最後討論階段。

聯發科 營收 輝達

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