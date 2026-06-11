聯發科5月營收小增 AI 業務亮眼
聯發科（2454）昨（10）日公布5月合併營收474.3億元，月增1.4%，年增4.9%；前五月合併營收2,433.2億元，年減1.5%。
聯發科先前預期，本季營收以美元兌新台幣匯率1：31.5估算，將落在1,402億元至1,492億元之間，約季減少6%至持平，年減7%至1%。以4、5月營運實績合計達941.7億元估算，6月合併營收若達460.3億元以上，即可達成先前釋出的預測營收區間低標。
雖然今年整體智慧手機市場發展遭遇逆風，聯發科仍有其他業務亮點提供支撐，AI相關應用產品線更是一大亮點。
輝達近期進軍Windows作業系統PC處理器領域，推出專為個人代理所打造的超級晶片RTX Spark，該晶片內建CPU是與聯發科合作開發。
輝達執行長黃仁勳透露，RTX Spark在開發階段代號為N1X，當初是他找上聯發科合作，之後還有N2X，甚至已在規畫N3X，未來將擴大相關產品家族，並在很長一段時間內，持續延伸與發展此架構。
聯發科並積極發展特殊應用IC（ASIC）業務，博通日前於財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」，市場認為從博通手上分杯羹的應當就是聯發科。據了解，聯發科已拿下部分Google TPU v8的案子，後續應當也已拿到下一代的TPU v9案件，持續瓜分部分訂單。
聯發科先前在法說會中提到，為美國超大型雲端服務商（CSP）開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產，看好今年第4季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收。
展望2027年，基於目前已掌握的產能，聯發科執行長蔡力行非常有信心，上述專案規模將會擴大到數十億美元規模。
聯發科也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案，目標2027年底前進入量產。該公司並正積極接洽多項新的資料中心ASIC專案機會，其中有部分專案已進入最後討論階段。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。