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通膨正推高營運成本 台積電財務長：未排除漲價可能
台積電（2330）財務長黃仁昭接受英國BBC獨家專訪表示，通膨正推高營運成本，台積電並未排除漲價的可能性，但不會突然大幅調漲「四、五倍」。
台積電董事長魏哲家6月4日主持股東會時，已有股東詢問台積電似乎未反映價值，魏哲家當時即回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。黃仁昭此次接受BBC訪問的說法，延續魏哲家相關談話論調。
黃仁昭表示，台積電不會突然出現「四、五倍」的價格調漲，「我們反映的是自身價值」。他並強調，台積電擁有「技術領先地位」和「卓越製造能力」，並否認AI熱潮是泡沫。
台積電正在美國、德國、日本以及台灣擴大製造布局，但黃仁昭反駁這是回應華府或北京壓力的說法。他表示：「我們到台灣以外建廠，是基於客戶需求來擴充產能。客戶希望我們到那裡設廠，不是政府的要求。」
談到全球最先進晶片將在哪裡生產時，黃仁昭立場明確：最尖端製程仍將留在台灣。
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