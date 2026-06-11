台積電擴產計畫一波波 南台灣製造量能躍進

台積電（2330）擴產計畫一波波，南台灣製造量能再躍進，台南、屏東都有進度。台積電已與台南市府簽約，取得南科地上權22筆土地，供未來擴廠之用，並將在屏科打造半導體供應鏈暨晶圓產業聚落。

台南市政府昨（10）日宣布，已於9日舉行「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，由台南市地政局局長陳淑美與台積電副總莊子壽代表雙方完成簽署。

據悉，該案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區產專區共22筆土地供台積電擴廠使用。台南市長黃偉哲表示，半導體先進製程是台灣的經濟命脈，更是全球供應鏈的戰略核心，台南市地政局在極為密集的時程內，陸續克服、完成極其繁瑣的法定程序，並歷經多次委員會嚴謹評定價格與議價。

台南市地政局局長陳淑美說明，本案土地位於南科ABCDENO區段徵收區內的A區塊，包含安定區蘇厝段1505等19筆及安定段1143等三筆地號，共計22筆產業專用區土地。

另外，屏東科學園區迎來半導體供應鏈專區，將於明（12）日上午舉行聯合動土典禮，賴總統、台積電董事長魏哲家及相關供應鏈廠商都將出席。

南科管理局指出，目前屏東半導體供應鏈專區通過投資審查的進駐廠商包括有台積電、帆宣（6196）、華懋（5292）、捨得、安葆、兆聯、和淞、矽科宏晟等。屏東科學園區內有占地28.5公頃的半導體供應鏈專區，由台積電統籌規畫。