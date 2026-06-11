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Uber One 漲價幅度逾六成

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Uber One首度漲價，調幅逾六成。 聯合報系資料照
Uber One首度漲價，調幅逾六成。 聯合報系資料照

外送專法上路前，Uber昨（10）日宣布會員方案「Uber One」首度漲價。7月13日起，原有用戶扣繳月費由120元調升至199元，年繳則由1,200元提高至1,990元，漲幅65.8%；昨日加入新會員適用新費率。

學生方案也同步調漲，月費由84元提高至139元，漲幅65.4%，年費由840元調整為1,393元，漲幅65.8%。Uber Eats自2019年推出Eats Pass優饗方案，2022年11月轉換為Uber Pass雙饗方案，後改稱Uber One，當時費率維持不變，這次首度調整費率。

Uber強調，調漲Uber One費用主因是「新增福利」、改善體驗，醞釀有一年左右時間，與專法無關。不過Uber Eats 4月才宣布針對美食、生鮮的外送訂單服務費各自調漲2.5與3個百分點，商家調整費率極可能轉嫁至消費者端。

昨日只公布會員訂閱費用上漲，但先前Uber Eats預告專法上路後訂單平均單價將調高，意味全平台用戶漲價也箭在弦上。

Uber One同步推出海外計畫，會員在有Uber One服務的國家也可使用服務並享同等權益，包括適用的Uber行程最高享15%點數回饋，且符合資格的Uber Eats訂單免外送費。

另外，Uber先前推出家庭共享方案仍維持，會員可邀請一位家庭成員共享Uber One會員資格，不需額外付費。

Uber指出，隨新費率上路，也對搭乘行程提高回饋，包括符合資格的Uber搭乘行程最高可享15%點數回饋（原為最高5%）；新推出的送貨服務優快送也有8%回饋。另外，Uber One的福利將變得更靈活，提供更個人化的體驗，包括將服務費折抵調整為更具彈性的額外折抵優惠。

漲價 Uber 調漲

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