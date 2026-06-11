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Claude Fable 5效能強大 可開發軟體

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Anthropic將神話（Mythos）級模型Claude Fable 5定價高於旗艦級Claude Opus 4.8的兩倍，雖然價格相當高昂，不過由於Claude Fable 5原先就鎖定軟體開發及金融的高階應用，因此本次Claude Fable 5對一般使用者開放才會備受市場矚目。

Anthropic的Claude Fable 5模型表現相當強勁，因此Anthropic也將其定價為旗艦級模型Claude Opus 4.8的兩倍。Claude Fable 5輸入與輸出每百萬token分別為10美元與50美元。

據了解，Claude Fable 5被Anthropic定義為能做最困難推理、長時間工作的AI代理式應用，且能自動化排定工作流程及執行大型專案的AI模型，也是Anthropic將其定義為神話等級，原先就被應用在少數軟體開發團隊及金融等相關應用，使用者包含Stripe、Hebbia等金融相關公司，以及當前身價高達260億美元的AI代理開發商Cognition也是用戶之一。

事實上，Claude Fable 5相當強大，特別是可被應用在進攻型網路安全、生命科學及化學研究等專業領域，因此先前被視為高敏感或專業研究場域的AI模型。

軟體

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