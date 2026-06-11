Anthropic「神話級」AI 模型下放 鴻海、廣達、緯創等迎商機

AI模型新創公司Anthropic在首次公開發行（IPO）前夕，將「神話（Mythos）級」最強AI模型Claude Fable 5下放到一般用戶使用，將原定開發者或企業用AI模型拓展市場規模。Anthropic持續拓展AI算力需求的同時，將可望帶動AI基礎建設商機不斷擴大，推動鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達及仁寶等ODM大廠受惠。

Anthropic於美國時間9日宣布，將原先定位在軟體開發團隊及金融業者等級使用的Mythos級系列模型Claude Fable 5開放至一般使用者使用。其中，Claude Fable 5強項在於資安防護功能強大，且能在各大作業系統及網頁瀏覽器可尋找漏洞，並且在軟體開發工程、知識整理、視覺辨識及科學研究等效能相當優異，因此象徵為Anthropic將最強AI模型開放給大眾。

Anthropic在推出Claude Fable 5後，由於效能幾乎是當前業界最強標準，因此後續將有機會帶動Anthropic算力需求再度提升，使AI基礎建設商機不斷成長。

法人看好，鴻海、廣達、緯創、英業達及仁寶等ODM廠在AI伺服器接單動能持續衝高。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，美國雲端服務供應商（CSP）的資本支出今年將超過7,000億美元，明年達到1兆美元，他們的支出就是我們的成長，鴻海對未來成長有信心，並提供GPU、ASIC、CPU等所有架構，每次客戶推出新產品，鴻海都取得新客戶與新訂單。

鴻海在AI伺服器市占率超過四成，透過高度垂直整合，為客戶提供價值，今年鴻海的AI機櫃將倍數成長，並逐季增加到年底，隨著需求愈來愈高，導致CPO火紅，其實，今年鴻海出貨CPO交換器將達到1萬台，一定是世界第一。劉揚偉強調，產業以前是五窮六絕，但「過去的經驗已經沒辦法再應用現在的市況，下半年也是相當看好。」

除此之外，廣達、緯創等ODM廠也已經切入北美CSP大廠供應鏈，其中廣達為了因應客戶龐大訂單需求，目前正加速於美國擴大新產能，預計今年底前還可望再增加三個新廠產能，明年還可望加大在美國的擴廠力道，並且為了因應客戶AI伺服器訂單需求，廣達已經將電力能源規劃到2028年，顯示AI伺服器訂單將至少放眼到2028年。