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台積電再擴廠布局台南 南科A區塊22筆地上權完成簽約
南部科學園區特定區開發重大進展！台南市政府今宣布，9日在市長黃偉哲見證下，由地政局長陳淑美與台積電副總經理莊子壽代表，完成「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，本案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區22筆產業專用區土地供台積電未來擴廠使用，象徵南科開發邁入新階段。
黃偉哲表示，半導體產業是台灣經濟發展的重要支柱，台南近年已成為國內先進製程的重要據點；本案經國科會今年2月函文確認，符合中央推動「半導體先進製程根留台灣」政策方向，南市府也積極配合中央重大產業布局需求，加速相關行政程序推動。
黃偉哲指出，地政局及相關局處在短時間內完成區段徵收公告、補償地價發放、抵價地審查及土地價格評定等法定程序，並完成議價與簽約作業，展現中央與地方合作推動重大建設的執行效率，更是打贏了一場與時間賽跑的行政硬仗。
地政局長陳淑美說明，本案土地位在南科ABCDENO區段徵收區內A區塊，包含安定區蘇厝段1505等19筆及安定段1143等3筆地號，共22筆產業專用區土地，完成簽約後，後續將辦理地上權設定登記及土地點交作業，以配合產業發展需求。
陳淑美也提到，南科A至O區開發除可提供高科技產業發展所需空間外，也規畫住宅、商業及公共設施用地等，有助完善區域生活機能，兼顧產業發展與城市建設，未來也將持續協助相關行政作業，推動南科特定區開發，強化台南在全球半導體產業鏈中的關鍵地位。
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