快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電再擴廠布局台南 南科A區塊22筆地上權完成簽約

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今宣布，已與台積電完成南科特定區A區塊地上權簽約儀式，將提供22筆產業用地作為擴廠使用，進一步鞏固台南半導體產業重鎮地位。圖／南市地政局提供
台南市政府今宣布，已與台積電完成南科特定區A區塊地上權簽約儀式，將提供22筆產業用地作為擴廠使用，進一步鞏固台南半導體產業重鎮地位。圖／南市地政局提供

南部科學園區特定區開發重大進展！台南市政府今宣布，9日在市長黃偉哲見證下，由地政局長陳淑美與台積電副總經理莊子壽代表，完成「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，本案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區22筆產業專用區土地供台積電未來擴廠使用，象徵南科開發邁入新階段。

黃偉哲表示，半導體產業是台灣經濟發展的重要支柱，台南近年已成為國內先進製程的重要據點；本案經國科會今年2月函文確認，符合中央推動「半導體先進製程根留台灣」政策方向，南市府也積極配合中央重大產業布局需求，加速相關行政程序推動。

黃偉哲指出，地政局及相關局處在短時間內完成區段徵收公告、補償地價發放、抵價地審查及土地價格評定等法定程序，並完成議價與簽約作業，展現中央與地方合作推動重大建設的執行效率，更是打贏了一場與時間賽跑的行政硬仗。

地政局長陳淑美說明，本案土地位在南科ABCDENO區段徵收區內A區塊，包含安定區蘇厝段1505等19筆及安定段1143等3筆地號，共22筆產業專用區土地，完成簽約後，後續將辦理地上權設定登記及土地點交作業，以配合產業發展需求。

陳淑美也提到，南科A至O區開發除可提供高科技產業發展所需空間外，也規畫住宅、商業及公共設施用地等，有助完善區域生活機能，兼顧產業發展與城市建設，未來也將持續協助相關行政作業，推動南科特定區開發，強化台南在全球半導體產業鏈中的關鍵地位。

南科 地上權 台積電 台南 黃偉哲

延伸閱讀

台積電與台南專案地上權簽約完成 將供台積電擴廠使用

台積電要來了！屏東科學園區半導體供應鏈專區12日動土典禮

台南大新營區人口流失 新營糖廠擬轉型機器人園區拚經濟

工業地交易新天價 世紀鋼集團逾113億接手 美商科慕8.3萬坪觀音地賣了

相關新聞

樺漢今日深夜重訊 市場研判與歐洲子公司康創有關

工業電腦大廠樺漢（6414）將於10日23時30分召開重訊記者會，由莊宗憲財務長說明董事會重大決議事宜，市場研判，此事可能與樺漢先前宣布可能進一步增持旗下歐洲子公司康創（Kontron）有關，但也不排除樺漢將出售旗下事業或收購歐美公司。

台積電再擴廠布局台南 南科A區塊22筆地上權完成簽約

南部科學園區特定區開發重大進展！台南市政府今宣布，9日在市長黃偉哲見證下，由地政局長陳淑美與台積電副總經理莊子壽代表，完成「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，本案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區22筆產業專用區土地供台積電未來擴廠使用，象徵南科開發邁入新階段。

台積電與臺南專案地上權簽約完成 將供台積電擴廠使用

臺南科學工業園區特定區開發迎來歷史性重大突破！臺南市政府10日表示，已於9日舉行「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，由臺南市地政局局長陳淑美與台積電（2330）副總莊子壽代表雙方完成簽署。

中華電信與日本 NTT 等夥伴 共組 IOWN AI 科技基金

中華電信（2412）10日宣布攜手日本電信電話株式會社（NTT）及國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，該基金將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）生態系，並創造全新商機。

正淩股東會／AI 將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

正淩（8147）10日舉行股東會，該公司會後表示，AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成，法人預估，在AI帶動下，今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度已達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年明顯貢獻營收。

NVIDIA 下調 Vera CPU 搭載容量 凸顯 LPDRAM 供給缺口難弭平

集邦科技TrendForce調研結果指出，NVIDIA決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半，此一調整並非NVIDIA下修記憶體總需求量，而是因應供應端2027年初步規劃配給NVIDIA的產能不足的事實。在此背景下，NVIDIA選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市占，同時凸顯LPDDR5X供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。