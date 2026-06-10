快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

應材淡濱尼園區投產 無塵室導入機器人、AR與視覺檢測平台

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）10日在新加坡淡濱尼（Tampines）舉行製造與創新園區開幕典禮，宣布園區正式投產。該園區耗資約158億元，將擴大應材在新加坡的製造量能，並導入機器人、擴增實境（AR）、數位工具與視覺檢測平台，打造半導體設備智慧製造基地。

從現場無塵室導覽來看，淡濱尼園區的智慧製造流程涵蓋物料配送、設備組裝、測試與出貨前檢查四大環節。首先，在物料配送方面，園區導入自主移動機器人（AMR），可將零件或棧板從物流區送至工作站，並採取拉動式配送系統（pull-based delivery system），也就是現場有需求才配送，藉此減少人工搬運與物料等待，也讓無塵室空間更多用於設備組裝，而非物料堆放。

在設備組裝環節，技術員可透過擴增實境眼鏡（AR lens）取得即時作業指引，畫面會直接提示氣體管線安裝位置、螺絲鎖固位置等步驟，減少技術員在電腦工作指令與實際設備間來回切換。現場也導入數位扭力工具（digital torque tool），確保螺絲鎖固至正確扭力，並將相關數據自動記錄至系統，讓品質控管從製造過程中即時建立，而非只在最後檢查。

在測試流程方面，應材導入協作型機器人手臂（collaborative robot arm）進行腔體（chamber）洩漏檢測。機器人可沿著腔體接縫釋放氣體，再由洩漏檢測器（leak checker）偵測是否有洩漏。相較過去由技術員手動檢測，機器人可讓氣體釋放速度、檢測路徑與作業流程更加一致，降低人為差異，提升測試穩定度與可重複性。

最後在出貨前視覺檢查階段，應材導入Vision X平台，搭配擴增導引檢查（augmented guidance for inspection），協助技術員檢查水管連接是否正確、設備標籤位置與語言是否符合規範。系統可透過影像判讀，以綠色標示正確、紅色提示異常，讓不同設備採用更標準化的檢查方式。

應用材料總裁暨執行長Gary Dickerson也表示，隨著AI需求快速成長，應材已提前投資讓營運產能約倍增，目的就是不希望在客戶擴產時成為限制因素。他指出，新加坡與美國德州奧斯汀（Austin, Texas）是應材兩大主要製造中心，客戶如今提供8季滾動預測（eight-quarter rolling forecast），這對應材與供應鏈規劃相當重要；只要具備足夠能見度，應材有信心支援客戶未來擴產需求。

應材 機器人 新加坡

延伸閱讀

應材新加坡園區正式量產 執行長：AI晶片競賽進入材料工程戰

搶占實體 AI 商機 凱鈺推出首款人形機器人產品

半導體資本支出續增 旭東AI伺服器設備下半年擴大出貨

程泰集團與新代科技簽MOU 推智慧製造整合方案落地

相關新聞

樺漢今日深夜重訊 市場研判與歐洲子公司康創有關

工業電腦大廠樺漢（6414）將於10日23時30分召開重訊記者會，由莊宗憲財務長說明董事會重大決議事宜，市場研判，此事可能與樺漢先前宣布可能進一步增持旗下歐洲子公司康創（Kontron）有關，但也不排除樺漢將出售旗下事業或收購歐美公司。

台積電再擴廠布局台南 南科A區塊22筆地上權完成簽約

南部科學園區特定區開發重大進展！台南市政府今宣布，9日在市長黃偉哲見證下，由地政局長陳淑美與台積電副總經理莊子壽代表，完成「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，本案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區22筆產業專用區土地供台積電未來擴廠使用，象徵南科開發邁入新階段。

台積電與臺南專案地上權簽約完成 將供台積電擴廠使用

臺南科學工業園區特定區開發迎來歷史性重大突破！臺南市政府10日表示，已於9日舉行「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，由臺南市地政局局長陳淑美與台積電（2330）副總莊子壽代表雙方完成簽署。

中華電信與日本 NTT 等夥伴 共組 IOWN AI 科技基金

中華電信（2412）10日宣布攜手日本電信電話株式會社（NTT）及國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，該基金將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）生態系，並創造全新商機。

正淩股東會／AI 將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

正淩（8147）10日舉行股東會，該公司會後表示，AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成，法人預估，在AI帶動下，今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度已達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年明顯貢獻營收。

NVIDIA 下調 Vera CPU 搭載容量 凸顯 LPDRAM 供給缺口難弭平

集邦科技TrendForce調研結果指出，NVIDIA決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半，此一調整並非NVIDIA下修記憶體總需求量，而是因應供應端2027年初步規劃配給NVIDIA的產能不足的事實。在此背景下，NVIDIA選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市占，同時凸顯LPDDR5X供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。