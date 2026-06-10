台積電與台南專案地上權簽約完成 將供台積電擴廠使用

臺南科學工業園區特定區開發迎來歷史性重大突破！臺南市政府10日表示，已於9日舉行「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，由臺南市地政局局長陳淑美與台積電（2330）副總莊子壽代表雙方完成簽署。

本案採50年期專案設定地上權方式，提供安定區產專區共22筆土地供台積電擴廠使用。此舉不僅宣告全球頂尖晶圓先進製程戰略基地正式落腳臺南，更彰顯了市府團隊以鋼鐵般的行政效率，全力助攻臺灣科技島在國際的領先優勢。

市長黃偉哲表示，半導體先進製程是臺灣的經濟命脈，更是全球供應鏈的戰略核心，而臺南早已成為臺灣晶圓生產基地無可替代的核心心臟。本案經國家科學及技術委員會於115年2月11日函文，確認符合中央政府「半導體先進製程根留臺灣」之重大投資政策。面對國家重大科技布局的急迫性，市府團隊責無旁貸，立即啟動跨部會高效率協調機制，打贏了一場與時間賽跑的行政硬仗。

黃偉哲高度肯定地政局及市府團隊展現的強大組織與行政協調能力。地政局在極為密集的時程內，陸續克服、完成了區段徵收公告、發價、地主申領抵價地審查等極其繁瑣的法定程序，並歷經多次委員會嚴謹評定價格與議價。市府團隊以兼顧法規與速度的「施政風範」，用最短時間完成合法的簽約程序。

地政局局長陳淑美說明，本案土地位於南科ABCDENO區段徵收區內的A區塊，包含安定區蘇厝段1505等19筆及安定段1143等3筆地號，共計22筆產業專用區土地。地政局同仁密切配合中央與地方政策，在有限時間內發揮極致效率完成法定程序，順利簽約後即可辦理地上權設定登記與交地作業，即刻滿足國家產業發展的急迫需求。

陳淑美進一步指出，南科A-O區不僅能全面促成南科開發區的頂尖產業進駐、鞏固臺南作為全球半導體戰略基地的實力，更能提供充足的住宅、商業等民生生活土地，充分維護市府與市民的土地權益，打造生產、生活、生態平衡的科技新都。

台積電也對市府的高度專業及行政效率深為感佩，直言這項專案能如此迅速推進，市府的效率讓產業界充滿信心，也讓台積電能安心將最核心的先進製程布局在臺南。

地政局強調，本案簽約完成後，象徵南科特定區的開發正式邁入下一階段。臺南作為全球高科技產業重鎮的關鍵地位已堅若磐石，市府地政局將持續秉持專業服務與嚴謹態度，全力推動後續土地點交與各項行政協助。