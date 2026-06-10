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光聖：菲律賓地震對公司營運並無太大影響
菲律賓近日發生7.8強震，市場關注在當地設廠的台灣廠商，是否會受到影響。對此光聖表示，公司廠區設立於馬尼拉，並沒有受到太大的影響。此外馬尼拉目前產能才剛起步，對於營收的貢獻仍不大，當前主要任務仍是訓練當地員工，使其能獨當一面，並讓生產步入正軌。
菲律賓民答那峨島南部海域發生7.8強震，距離馬尼拉約1000-1500公里，因此光聖設立於當地的廠區，並不會受到太大的影響。除此之外，目前光聖的生產重心仍是以台灣為主，馬尼拉目前僅會將部分低階產品交由當地員工生產，作為員工培訓，高階產品仍都是由台灣廠進行組裝。
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