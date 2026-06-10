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遠傳前5月每股純益1.76元 延續雙位數成長力道

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳表示，受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。圖／聯合報系資料照片
遠傳表示，受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。圖／聯合報系資料照片

遠傳電信（4904）今（10）日公布5月營運表現，遠傳表示，受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。

遠傳5月合併總營收95.02億元，年增13.7%、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）33.72億元，年增7.7%，與稅後純益13.27億元，年增14.1%，每股純益0.37元，延續成長動能。

累計今年前5月，遠傳合併總營收468.46億元，年增9%，合併EBITDA為167.42億元，年增6.6%，稅後純益63.45億元，年增16.1%；每股純益1.76元。

遠傳表示，推出「青春同行588」、「優雅樂活」及「5G家用寬頻」等創新資費方案深獲市場肯定，推升行動通訊業務表現，5月月租型用戶5G滲透率提升至49.0%，穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續增長，帶動行動服務營收達52.84億元，年增3.0%，維持自2021年3月以來連續63個月正成長的里程碑。

遠傳個人數位服務持續展現成長動能，「遠傳心生活」App全新推出「玩遊戲賺遠傳幣」服務，將日常娛樂與點數經濟深度結合，打造娛樂變現生態圈，市場反應熱烈。5月整體個人數位生活服務維持雙位數增長，展現穩定向上力道。

此外．遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物連網）技術推動數位淨零雙軸轉型，效益持續顯現，企業智慧資通訊業務四大領域「數位轉型、永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療」穩健發展，多項系統整合、物聯網及雲端服務專案順利交付，推動整體企業資通訊營收維持雙位數成長。

遠傳電信 遠傳 營收

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