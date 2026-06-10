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台灣光罩通過處分六廠廠房 活化資產並聚焦核心製程
台灣光罩（2338）今（10）日召開董事會，通過處分旗下位於竹南的六廠廠房資產，此為台灣光罩落實資產活化與聚焦本業的戰略舉措，同時提升集團資本配置效率、優化資產負債表，實質挹注每股盈餘。
光罩指出，此次資產處分為集團長期財務與策略規劃，公司藉由處分目前低稼動的六廠廠房空間，將沉沒資產轉化為實質現金流，處分所得資金將精準投注核心本業，快速提升產能與良率。
光罩進一步說，該廠房原供台灣光罩集團旗下子公司使用，現已全數遷出，並將相關部門集中回新竹總部，精簡日常營運與生產成本。台灣光罩已完成現階段營運與架構重整，處分六廠資金回籠，加上中高階產能就緒，整體獲利結構將迎來實質提升。
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