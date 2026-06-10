快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信與日本NTT等夥伴 共組IOWN AI科技基金

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信今日宣布攜手日本NTT及國際策略夥伴共同設立IOWN AI Fund。右至左為中華電信總經理林榮賜、Young Sohn、NTT株式會社代表取締役社長島田明、Jung Jai-hun,President and CEO of SK Telecom。圖／中華電信提供
中華電信今日宣布攜手日本NTT及國際策略夥伴共同設立IOWN AI Fund。右至左為中華電信總經理林榮賜、Young Sohn、NTT株式會社代表取締役社長島田明、Jung Jai-hun,President and CEO of SK Telecom。圖／中華電信提供

中華電信（2412）10日宣布攜手日本電信電話株式會社（NTT）及國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，該基金將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）生態系，並創造全新商機。

IOWN AI科技基金的組成包含中華電信、日本NTT、Young Sohn（國際創投Walden Catalyst共同創辦人）、韓國SK Group及日本政策投資銀行（Development Bank of Japan Inc.）。

日前中華電信董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。前幾年日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲，及僅1%的用電量，來解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

中華電信總經理林榮賜帶隊出席於日本東京舉辦的基金成立記者會，林榮賜表示，中華電信很榮幸擔任IOWN AI科技基金核心營運夥伴之一員，將投入資金、電信科技與集團橫跨全球的營運架構，積極發掘全球新創企業。

林榮賜強調，期待透過跨國資本與技術整合，投資全球最前沿的技術創新，加速推動具潛力的AI基礎設施與應用，實踐中華電信的核心戰略，並助力台灣資通訊產業領航全球次世代AI產業。

中華電信董事長簡志誠表示，IOWN全光網路（All-Photonics Network, APN）具有極高速率、超低延遲的特性，能夠突破距離限制，加速終端應用落地。2025年，中華電信已成功實現全球首例跨國共演，讓台灣「官將首」文化登上日本萬博舞台，與日本「超歌舞伎」同台進行台日文化交流；2026年4月底，更成功驗證將跨國IOWN全光網路運用於AI智慧城市及智慧醫療，實現AI算力跨國、跨地協作應用。

簡志誠表示，此次中華電信非常榮幸能與NTT及全球策略夥伴強強聯手，共同加速前瞻技術商用化進程。未來，中華電信將以「海地星空」多層次韌性網路為基礎，結合IOWN全光網路及AI創新應用，持續推動高效及永續的次世代AI創新生態系。

近年來，隨著實體AI（Physical AI）與代理AI（Agentic AI）的發展，AI應用已從專注於訓練大型模型，轉向需要即時效能與個別最佳化的推論應用（Inference）。因此，預期未來AI基礎設施將從以大型公有資料中心為核心的架構，轉向整合中型邊緣資料中心在內的分散式架構，透過光通訊網路連接，建構高效且彈性調度運算資源的分散式全光AI資料中心。

IOWN AI科技基金的成立目的正是為掌握這些契機，透過廣泛投資IOWN相關技術為核心的尖端技術（包括光電融合、半導體、先進封裝、電力最佳化、分散式運算平台以及 AI 軟體與應用），加速驅動次世代IOWN AI基礎設施與產業基礎。

IOWN AI科技基金將於矽谷及東京設立營運據點，藉由進駐世界首屈一指的創新重鎮—矽谷的尖端技術與新創企業—挖掘北美、亞洲與歐洲等全球潛力新創企業。截至目前，本基金已受到來自日本、美國、台灣及亞洲等地區企業（包含參與IOWN Global Forum 的公司及日本金融機構）的關注。

IOWN AI科技基金也將扮演投資者與投資組合公司間的合作平台，包含服務與產品的事業開發及銷售合作，期待透過資本投資來鏈結整合各產業夥伴的技術與能力，建構IOWN AI科技生態系。

NTT社長島田明表示，隨著AI應用領域擴展至企業核心業務、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI），以推論驅動（Inference-driven）為核心的AI基礎設施正變得日益重要。

島田明表示，為實現AI原生（AI-native）基礎設施，將NTT長期深耕的光通訊與網路技術，與全球合作夥伴的尖端技術及優勢相結合，已是勢在必行。期盼透過IOWN AI Fund，積極推進與潛力的全球新創企業之業務合作，並與全球夥伴們攜手共建IOWN生態系，共同開創次世代的產業基石。

中華電信則強調，將秉持「智慧韌性贏信賴、AI乘光展未來」營運戰略主軸，透過發展「精技術、實服務、智永續」，持續以科技力驅動創新，藉由參與本基金掌握全球前沿技術，進一步強化台灣網路韌性與AI創新應用。

透過全球技術布局與跨國資源整合，中華電信強調，不僅將持續鞏固電信通訊領導地位，更期盼發揮領頭羊角色，帶動台灣在地優質的新創生態系鏈結國際商機，共同迎向綠色、永續且繁榮的次世代AI全光生態圈。

中華電信 日本 基金

延伸閱讀

攜手母公司鴻海 夏普發布最新事業戰略 全面衝刺 AI 伺服器市場

工研院英國科技日 半導體、AI與無人系統合作看好

搭上AI熱潮！輝達被評為「未來最佳公司」 相關ETF帶頭衝

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

中華電信與日本 NTT 等夥伴 共組 IOWN AI 科技基金

中華電信（2412）10日宣布攜手日本電信電話株式會社（NTT）及國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，該基金將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）生態系，並創造全新商機。

正淩股東會／AI 將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

正淩（8147）10日舉行股東會，該公司會後表示，AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成，法人預估，在AI帶動下，今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度已達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年明顯貢獻營收。

NVIDIA 下調 Vera CPU 搭載容量 凸顯 LPDRAM 供給缺口難弭平

集邦科技TrendForce調研結果指出，NVIDIA決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半，此一調整並非NVIDIA下修記憶體總需求量，而是因應供應端2027年初步規劃配給NVIDIA的產能不足的事實。在此背景下，NVIDIA選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市占，同時凸顯LPDDR5X供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

Netflix亞太區產品發表會 發表行動裝置App改版、會員推薦更個人化

Netflix加強亞洲市場業務，10日上午舉辦亞太區產品與技術創新發表會，推出行動裝置與產品全新服務，展示平台如何重新打造手機使用體驗，創新的內容探索，以及遊戲相關最新消息。下個月在日本、韓國首發推出最新體驗，Netflix產品與技術長Elizbath Stone指出，這兩國家的使用者將會感受到Netflix手機版本的首頁改版，更容易找到自己個人喜歡的內容，包括影片、直播、遊戲等服務。

程泰集團與新代科技簽署MOU 推動智慧製造整合方案落地

程泰集團與新代科技（7750）今日舉行「程泰集團 × 新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」，由程泰集團會長楊德華與新代科技董事長蔡尤鏗代表雙方簽署。雙方將深化工具機、自動化、機器人應用與智慧製造技術合作，並聚焦AI、機器人與新能源車等高成長產業應用需求。

力積電海外籌資8.86億美元 衝刺 3D AI 代工業務

晶圓代工業者力積電（6770）10日宣布，公司透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元。本次發行之海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日收盤價約折價6.75%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。