中華電信與日本NTT等夥伴 共組IOWN AI科技基金

中華電信（2412）10日宣布攜手日本電信電話株式會社（NTT）及國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，該基金將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）生態系，並創造全新商機。

IOWN AI科技基金的組成包含中華電信、日本NTT、Young Sohn（國際創投Walden Catalyst共同創辦人）、韓國SK Group及日本政策投資銀行（Development Bank of Japan Inc.）。

日前中華電信董事會通過投資IOWN AI Fund I, L.P.，投資金額2,000萬美元（匯率以31元計，折台幣6.2億元）強化轉投資策略。前幾年日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲，及僅1%的用電量，來解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

中華電信總經理林榮賜帶隊出席於日本東京舉辦的基金成立記者會，林榮賜表示，中華電信很榮幸擔任IOWN AI科技基金核心營運夥伴之一員，將投入資金、電信科技與集團橫跨全球的營運架構，積極發掘全球新創企業。

林榮賜強調，期待透過跨國資本與技術整合，投資全球最前沿的技術創新，加速推動具潛力的AI基礎設施與應用，實踐中華電信的核心戰略，並助力台灣資通訊產業領航全球次世代AI產業。

中華電信董事長簡志誠表示，IOWN全光網路（All-Photonics Network, APN）具有極高速率、超低延遲的特性，能夠突破距離限制，加速終端應用落地。2025年，中華電信已成功實現全球首例跨國共演，讓台灣「官將首」文化登上日本萬博舞台，與日本「超歌舞伎」同台進行台日文化交流；2026年4月底，更成功驗證將跨國IOWN全光網路運用於AI智慧城市及智慧醫療，實現AI算力跨國、跨地協作應用。

簡志誠表示，此次中華電信非常榮幸能與NTT及全球策略夥伴強強聯手，共同加速前瞻技術商用化進程。未來，中華電信將以「海地星空」多層次韌性網路為基礎，結合IOWN全光網路及AI創新應用，持續推動高效及永續的次世代AI創新生態系。

近年來，隨著實體AI（Physical AI）與代理AI（Agentic AI）的發展，AI應用已從專注於訓練大型模型，轉向需要即時效能與個別最佳化的推論應用（Inference）。因此，預期未來AI基礎設施將從以大型公有資料中心為核心的架構，轉向整合中型邊緣資料中心在內的分散式架構，透過光通訊網路連接，建構高效且彈性調度運算資源的分散式全光AI資料中心。

IOWN AI科技基金的成立目的正是為掌握這些契機，透過廣泛投資IOWN相關技術為核心的尖端技術（包括光電融合、半導體、先進封裝、電力最佳化、分散式運算平台以及 AI 軟體與應用），加速驅動次世代IOWN AI基礎設施與產業基礎。

IOWN AI科技基金將於矽谷及東京設立營運據點，藉由進駐世界首屈一指的創新重鎮—矽谷的尖端技術與新創企業—挖掘北美、亞洲與歐洲等全球潛力新創企業。截至目前，本基金已受到來自日本、美國、台灣及亞洲等地區企業（包含參與IOWN Global Forum 的公司及日本金融機構）的關注。

IOWN AI科技基金也將扮演投資者與投資組合公司間的合作平台，包含服務與產品的事業開發及銷售合作，期待透過資本投資來鏈結整合各產業夥伴的技術與能力，建構IOWN AI科技生態系。

NTT社長島田明表示，隨著AI應用領域擴展至企業核心業務、代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI），以推論驅動（Inference-driven）為核心的AI基礎設施正變得日益重要。

島田明表示，為實現AI原生（AI-native）基礎設施，將NTT長期深耕的光通訊與網路技術，與全球合作夥伴的尖端技術及優勢相結合，已是勢在必行。期盼透過IOWN AI Fund，積極推進與潛力的全球新創企業之業務合作，並與全球夥伴們攜手共建IOWN生態系，共同開創次世代的產業基石。

中華電信則強調，將秉持「智慧韌性贏信賴、AI乘光展未來」營運戰略主軸，透過發展「精技術、實服務、智永續」，持續以科技力驅動創新，藉由參與本基金掌握全球前沿技術，進一步強化台灣網路韌性與AI創新應用。

透過全球技術布局與跨國資源整合，中華電信強調，不僅將持續鞏固電信通訊領導地位，更期盼發揮領頭羊角色，帶動台灣在地優質的新創生態系鏈結國際商機，共同迎向綠色、永續且繁榮的次世代AI全光生態圈。